Kurtuluş Parkı'nda sinema keyfi

26.08.2019 12:07

Çankaya Belediyesinin yaz geleneğine dönüşen "açık hava sinema" etkinliği son haftasına girerken, Kurtuluş Park'ında yüzlerce Çankayalı açık havada sinema izlemenin keyfini çıkardı.



Çankaya Belediyesinin yaz geleneğine dönüşen "açık hava sinema" etkinliği Başkentlilerden büyük ilgi görüyor. 25 Ağustos'ta Ankara'nın en büyük ve eski parklarından biri olan Kurtuluş Parkı'nda gerçekleşen nostaljik sinema gösterimine katılan yüzlerce Çankayalı, yaz aylarının son günlerinde açık havada film keyfi yaşadı. Uzun bir aradan sonra Çankaya Belediyesinin Kurtuluş Parkı'nda yaptığı ilk etkinlik olan gösterime bin 200'den fazla kişi katıldı. Sinemaseverler usta senarist, yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan imzalı "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmini büyük bir ilgiyle izledi.



"Halkımız hasret kalmış"



Nostalji dolu günler adına birlik ve beraberlik içinde mahalle kültürünü yeniden canlandıran bu tür etkinliklerle Çankaya'da yeni bir atmosferin oluştuğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halkın ilgisinden memnun olduğunu dile getirerek, "Hem o eski güzel günleri tekrar yaşatmak, hatırlatmak istedik hem de Çankayalı hemşehrilerimizi sosyal etkinliklerle bir araya getirdik. Temmuz ayından bu yana devam eden etkinliklerimizde görüyoruz ki vatandaşlarımız birlikte bir şeyler yapmaya, bir arada olmaya hasret kalmış. Halkımızı parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazar yerlerinde kültürel etkinliklerle buluşturmaya önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz" dedi.



Etkinlikte son gösterim Hacettepe Üniversitesi içinde 28 Ağustos akşamı gerçekleşecek. Güzel Sanatlar Fakültesi



arkası çim alanda yapılacak etkinlikte "Bizim İçin Şampiyon" filmi son kez Çankayalılarla buluşacak. Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın başrollerini üstlendiği film, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen ünlü jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA