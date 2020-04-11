Kurtuluş kutlamalarında 100 pare top atışı yapıldı, halk tedirgin oldu
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Kurtuluş kutlamalarında 100 pare top atışı yapıldı, halk tedirgin oldu

ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında 100 pare top atışı yapıldı.

11.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:50
Kurtuluş kutlamalarında 100 pare top atışı yapıldı, halk tedirgin oldu

ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında 100 pare top atışı yapıldı. Korkuya kapılan vatandaşlar ise polis, jandarma ve 112 Acil'i arayarak, patlamaların nedenini sordu. 

Kurtuluş Savaşı'nda, düşmanlara karşı sergilediği mücadeleyle Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla 'Şanlı' unvanı verilen Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Her yıl 11 Nisan'da kutlanan zafer, bu yıl koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kısıtlı etkinliklerle kutlandı.

URFALILAR TOP ATIŞIYLA GÜNE UYANDIŞanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla kentin farklı noktalarında itfaiye ekiplerince ateşlenen 100 pare top atışı yapıldı. Peş peşe patlayan top atışıyla güne uyanan Şanlıurfalılar, paniğe kapıldı. Vatandaşlar polis, jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak, sesin nedenini öğrenmeye çalıştı. Top atışının ardından camilerde sela okundu, belediye hoparlöründen de Urfa türküleri çaldı.'ŞANLIURFALILAR NAMUSUNA VE ŞEREFİNE UZANAN BU ELİ 100 YIL ÖNCE KIRDI'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 11 Nisan tarihinin kent için yüz akı olduğunu ifade ederek, "100 yıl önce bu kentin namusuna ve şerefine uzanan eli yine bu halk kırdı" dedi. Beyazgül şunları kaydetti:    "Urfa halkı hiçbir zaman kendi üzerindeki işgali ve bir yabancı ülkenin buradaki askerlerini kabul etmedi. Bunu namusuna, şerefine uzanmış olarak bir el olarak gördü ve bu eli bundan 100 yıl önce kırdı. Bu öncülüğü diğer illere ve ülkelere de öncü olmuştur. Bir şehir kendi güçleriyle, kuvvetleriyle, donanımlı askerlerle gelmiş bir orduyu püskürttü. 9 Şubat 1920'de başlayan Şanlıurfalıların direnişi zaferle sona ermiş ve işgalci Fransız kuvvetleri, 11 Nisan 1920'de şehirden kovulmuştur. İşte o gün yani 11 Nisan 1920'de Şanlıurfa kendi kendini kurtaran şehir olarak tarihe not düşmüş, kurtuluşu kurtuluşlara ilham olmuştur. Bu kurtuluş 12'ler ve Aşiret liderlerinin öncülüğünde Türk, Kürt, Arap, yerleşik göçebe Şanlıurfa'da ve dışında yaşayan 2 buçuk milyon insanımızın dedelerinin ve atalarının zaferidir: "

Kentin kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle kent genelinde 100 gün sürecek kutlama programı hazırladıklarını anımsatan Beyazgül, koronavirüs nedeniyle bu programların büyük kısmını farklı tarihlere aktardıklarını, bazılarını ise dijital ortamda gerçekleştireceklerini söyledi.


Kaynak: DHA

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