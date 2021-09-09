Kurtuluş Kutlamaları Tiyatro Sürprizi İle Sürdü

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Eylül Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'unu yıldönümü dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, şehir merkezindeki muhtelif noktalarda doğaçlama tiyatro gösterisi gerçekleştirerek, Kurtuluş Savaşı döneminde Manisa'da yaşananları anlatan skeçler sergiledi. Manisalılar, sürpriz tiyatroyu beğeniyle karşılarken, oyunları cep telefonlarıyla kaydetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla şehir merkezinde Ulupark, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Tarzan Meydanı, Kafe Sera ve Atatürk Kent Parkı içinde doğaçlama tiyatro gösterisi gerçekleştirdi. Manisa'nın Kurtuluş Savaşı dönemindeki direnişlerini anlatan skeçlerde, dönemin milli mücadelede önemli rol oynayan isimleri anıldı. Manisalı vatandaşlar, sürpriz tiyatro gösterileri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, oyunları beğeniyle karşıladı ve gösterileri cep telefonlarıyla kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, performanslarıyla tam not aldı.

Kaynak: Bültenler