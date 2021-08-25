BELEDİYEMİZ TARAFINDAN BOCCE ZAFER KUPASI DÜZENLENİYOR 25 2021, 13: 43

Belediyemiz tarafından 4 Eylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor etkinlikleri içerisinde Bocce Zafer Kupası'da yer aldı.

Belediyemiz tarafından 4 Eylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor etkinlikleri içerisinde Bocce Zafer Kupası'da yer aldı. Katılımcıların hiçbir ücret ödemeyeceği, 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü Belediyemiz Metristepe Kültür Merkezi'nde başlayan turnuva kayıtları 27 Ağustos 2021 Cuma günü sona erecek. 4 Eylül Futbol Sahasında 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yapılacak olan Bocce Zafer Kupası'na 35 yaş üzeri bocce severler iki kişilik takımlar halinde katılabilecek.

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Belediyemiz tarafından 4 Eylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor etkinlikleri içerisinde Bocce Zafer Kupası'da yer aldı. Katılımcıların hiçbir ücret ödemeyeceği, 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü Belediyemiz Metristepe Kültür Merkezi'nde başlayan turnuva kayıtları 27 Ağustos 2021 Cuma günü sona erecek. 4 Eylül Futbol Sahasında 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yapılacak olan Bocce Zafer Kupası'na 35 yaş üzeri bocce severler iki kişilik takımlar halinde katılabilecek.

Kaynak: Habermetre