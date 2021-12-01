Kurtuluş Koşusu'nun Para ödülleri verildi

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Saat 11.00'de Keşan Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda başlayan törene Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Keşan İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü edat Çimen ile dereceye giren sporcular katıldı.

Keşan Belediyesi Basın Birimi personelin Erdoğan Demir'in sunumunda gerçekleşen tören Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun konuşması ile başladı.

Burada konuşan Helvacıoğlu, öncelikle Kurtuluş Koşusu'na giren sporculara ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen'e teşekkür ederek, "İlçemizin 99.yıldönümünde Kurtuluş Koşumuza katılan bütün sporcularımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl ilçemizin 100.Kurtuluş Yıldönümü, bu koşumuzu 100.yıla yakışan bir şekilde daha görkemli bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu yarışmaya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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