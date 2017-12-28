Kurtuluş Konserinde Demet Akalın Rüzgarı Esti

Mersin'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 96. yıl dönümü nedeniyle Tarsus Spor Salonunda düzenlenen Kurtuluş Konserinde Türk Pop Müziğinin ünlü sesi Demet Akalın hayranlarını coşturdu.



İlk olarak yerel sanatçı Akın Çöken çıktığı sahnenin ardından Kilis Davul Şov izleyenleri büyüledi. Daha sonra sahneye çıkan Kadir Somer şarkıları ile programa renk kattı.



Demet Akalın'ın konseri öncesi bir konuşma yapan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, kurtuluş etkinliklerinin Cuma günü Mevlid-i Şerif okutarak başlattıklarını, 6 gün dolu dolu kutladıklarını söyledi. Başkan Can, "Bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Kurtuluş bayramımız kutlu olsun. Yarınlarımız umutlu olsun. Bugün aynı zamanda Milli şairimiz İstiklal Marşımızın yazarı merhum Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü. Bu vesile ile milli şairimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum, mekanı cennet olsun" dedi



Tarsus'un 96. kurtuluş yıldönümünü kutlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'da, "Allah bir daha bu millete kurtuluş mücadelesi yaşatmasın" ifadesini kullandı.



Daha sonra sahneye çıkan Demet Akalın, söylediği parçalarla Tarsuslulara unutulmaz bir gece yaşattı. - MERSİN