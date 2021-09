Kurtuluş günü kutlaması sonrası Edremit Kaymakamı merkeze çekildi (2)

'KUTUPLAŞTIRMADAN UZAK DURULMASI GEREK'

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit'in kurtuluş günü kutlamasındaki görüntülerin, 28 Şubat'ı anımsattığını söyledi. AK Parti'li Canbey, "Edremit'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladık. Kutlama törenlerinde büyük bir coşku, birlik ve beraberlik mesajlarının olması gerekir. Her türlü ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan uzak durulması gerekir. Böyle bir törende maalesef ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, Kurtuluş Savaşı'nın ruhuna uymayan bir mizansen yaşandı. Bu mizanseni de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, CHP'li Edremit Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiler. Kurtuluş etkinliklerinin, kurtuluş ruhuna uygun olması gerekir. Kurtuluş Savaşı'nda topyekun destansı bir mücadele verildi. Bu mücadelenin ruhuna herkes uygun davranmak zorunda. Başka mesaj verilecek zaman bulamamışlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret ettiği Edremit'te böyle bir etkinliği kınıyoruz. O dönemki kurtuluş mücadelesine baktığımız zaman Atatürk'ün sağında, solunda kurtuluş mücadelesini veren kadınlarımızı görüyoruz. Yaşanan olay can sıkıcı. Edremit'in böyle bir olayla dünya kamuoyuna yansıtılmasını arzu etmezdik. Maalesef yaşandı. Milletimiz ilk andan itibaren inanılmaz bir tepki gösterdi. Sanki böyle 28 Şubat zihniyetini tekrar hortlatan, o yasakçı günleri anımsatan, insan hakları ihlallerinin yaşandığı o yoğun günleri hatırlatan bu görüntüleri görür görmez milletimizde tepkisel bir durum oluştu. İnşallah bundan sonraki süreçte herkes aklını başına alır ve bir daha böyle süreçlere kimse cüret etmez. Herkesin şunu bilmesi lazım. Türkiye, dünyada yıldızı parlayan, özgürlükleri genişleyen, insan hakları ihlallerini her geçen gün azaltan ve ekonomik olarak da gelişen, milli savunma sanayinde çağ atlayan bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu süreci götüreceğiz, Allah'ın izniyle" diye konuştu. O anlarda tören alanında olan ve duruma tepki gösteren AK Parti Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna da "Dün Edremit ilçemizin 99'uncu kurtuluş yıldönümüydü. Kurtuluş programında Atatürk Anıtı'na çelenkler konuldu. Her şey normal, yolunda ilerlerken, tören geçişi sırasında protokolün önünde Çağdaş Eğitim Derneği piyes gibi bir şey hazırlamış. Bir genç kızımızı protokolün önüne getirdiler. Üzerine 4-5 metrelik siyah bir çarşaf attılar. Attıkları siyah çarşafı da etrafında zincirle dolayıp bağladılar. 20 dakika boyunca genç kızımız orada kaldı. Bizim tabi orada tepkimizin bir tek nedeni vardır. Türk kadını var olduğu günden beri ne diz çöktürülmüştür ne zincire vurulmuştur. Dünkü olayı kınamamızın, protesto etmemizin sebebi sadece bundan dolayıdır çünkü orada hem kadınlarımızı aşağılayıcı bir harekette bulunuldu. Hem de Türk kadınının böyle bir şeye maruz kalması. Kalmadığını bildikleri halde bu Çağdaş Eğitim Derneği'nin bu şekilde hareket etmesi bizi çok fazla yaraladı. Toplumun bütün kesimlerinden çok iyi tepkiler aldık. Bu neticelenmiştir. Dilerim böyle şeyler tekrar tekerrür etmez. Dolayısıyla da bunları yaşamayız çünkü Edremit bunu hak etmiyor" dedi.

Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT(Balıkesir),