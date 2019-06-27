Kurtuluş Günü Filmi

Kurtuluş Günü, 'The Filthy Thirteen' olarak bilinen ABD asker timinin ölümcül bir görev için 1944 yılında Normandiya'ya çıkarma yapmasını konu alıyor.



Yönetmen: Andrew Jones

Senaryo: Andrew Jones, Sharron Jones

Oyuncular: Mark Homer, Tom Ward-Thomas, Dennis Farrin, Aaron Jeffcoate, Lee Bane, Derek Nelson, Ciaron Davies, Angelique Joan, Paris Stangl, Erick Hayden, Patrick O'Brian, Louise Rhian Poole, Linny Bushey, Ryan Michaels, Brendan Purcell II, Ed Allenby, Vicki Glover, Svend Emil Jacobsen, Dom Gladwin, Jason Homewood, Edwina Lea, David Bridle, Ricky Valentine, Jason Medani, Kerry Mills, Gwynfryn West, Stuart Waters, Imran Chaudhry, Matthew Curran, Jeff Raggett, Jack White, Andy Jones, Matthew Leigh Maggs, Rachael Jones, Jean-François Cuvillier

Filmin Türü: Savaş

Orijinal Adı: D-Day Assassins

Yapımcı Firma: North Bank Entertainment

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 89 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 19.07.2019

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Kaynak: InterSinema.com