KURTULUŞ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ "FAZLA" İLE BAŞLADI 15 2021, 11: 04

Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü nedeni ile Belediyemiz tarafından düzenlenen etkinlikler "Fazla" Grubu'nun muhteşem performansı ile start aldı.

4 Eylül kurtuluş gününe kadar her akşam farklı bir yerel sanatçının sahne alacağı etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan "Fazla" Grubu konseri ile coşkulu bir başlangıç yaptı. Program ilk olarak Haktan Emir Elibol'un mini viyolonsel konseri ile başladı. Ardından sahne alan "Fazla" Grubu sevilen şarkıları Bozüyüklü gençler için seslendirdi. Konser alanını dolduran gençler "Fazla" Grubunu büyük bir beğeni ile dinlerken gece boyunca doyasıya eğlendi ve stres attı. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da konser programını bir süre izleyerek gençlerin coşkulu kutlamasına ortak oldu. Gençlere iyi eğlenceler dileyen Başkanımız Bakkalcıoğlu Fazla Grubu'na da etkinliğe katılımları nedeni ile teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutlama etkinlikleri 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak Belediye Tiyatrosu ve ilçe müzisyenleri tarafından hazırlanan, Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı ve Nutuk'tan anlatıların yer aldığı "Onlar" adlı program ile devam edecek.

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4 Eylül kurtuluş gününe kadar her akşam farklı bir yerel sanatçının sahne alacağı etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan "Fazla" Grubu konseri ile coşkulu bir başlangıç yaptı. Program ilk olarak Haktan Emir Elibol'un mini viyolonsel konseri ile başladı. Ardından sahne alan "Fazla" Grubu sevilen şarkıları Bozüyüklü gençler için seslendirdi. Konser alanını dolduran gençler "Fazla" Grubunu büyük bir beğeni ile dinlerken gece boyunca doyasıya eğlendi ve stres attı. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da konser programını bir süre izleyerek gençlerin coşkulu kutlamasına ortak oldu. Gençlere iyi eğlenceler dileyen Başkanımız Bakkalcıoğlu Fazla Grubu'na da etkinliğe katılımları nedeni ile teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutlama etkinlikleri 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak Belediye Tiyatrosu ve ilçe müzisyenleri tarafından hazırlanan, Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı ve Nutuk'tan anlatıların yer aldığı "Onlar" adlı program ile devam edecek.

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