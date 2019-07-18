Kurtuluş Günü
Film Fragmanı İSTANBUL "Kurtuluş Günü"Andrew Jones'in yönettiği "Kurtuluş Günü", 1944'te bir grup Amerikan askerinin, ölümcül bir görev için Normandiya'ya iniş yapmalarının akabinde yaşanan olayları anlatıyor.
Film Fragmanı İSTANBUL "Kurtuluş Günü"
Andrew Jones'in yönettiği "Kurtuluş Günü", 1944'te bir grup Amerikan askerinin, ölümcül bir görev için Normandiya'ya iniş yapmalarının akabinde yaşanan olayları anlatıyor.
Dennis Farrin, Lee Bane, Derek Nelson, Aaron Jeffcoate, Mark Homer, Ciaron Davies ve Patrick O'Donnell'in başrollerinde yer aldığı aksiyon ve gerilim yüklü filmin senaryosu da Andrew Jones imzası taşıyor.
Kaynak: AA
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