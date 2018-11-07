Kurtuluş Coşkusu Kuzeyin Oğlu İle Kırklareli'nde Yaşanacak

Karadeniz müziğini evrensel ezgilerle sunarak Türkiye'de milyonların sevgisini kazanan aynı zamanda Büyük Önder Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yılmaz bir savunucusu olduğunu her zaman dile getiren Volkan Konak, 10 Kasım Atatürk'ün Vefatının 80'inci Yıl dönümü olması dolayısıyla da en anlamlı bestelerini Kırklareli ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için seslendirecek.

Volkan Konak, 10 Kasım 2018 Cumartesi Günü saat 21:00'de Festival Alanı'nda sahne alacak.