Kurtuluş coşkusu Bornova'da 97'inci kez yaşandı

09.09.2019 09:26

İş Bankası viyadüklerinin altından başlayan kortej yürüyüşüne katılan Bornovalılar ellerindeki Türk bayraklarıyla Mustafa Kemal Caddesi'ni kırmızı beyaza boyarken, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde İzmir Marşı hep bir ağızdan söylendi.

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 9 Eylül etkinlikleri kurtuluş coşkusunu büyük zaferin 97'inci yılında yeniden yaşattı. İş Bankası viyadüklerinin altından başlayan kortej yürüyüşüne Bornovalılar büyük ilgi gösterdi. Ellerindeki bayrakları sallayarak Mustafa Kemal Caddesi'ni adeta kırmızı beyaza boyayan Bornovalılar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde buluştu.

Bu yıl 9 Eylül konserinde sahneye Funda Öncü, Levent Gündüz ve Zafer Çebi orkestrası çıktı. Birbirinden güzel eserlerin yankılandığı Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda hep bir ağızdan söylenen İzmir Marşı coşkuyu zirveye çıkardı. Zafer Çebi orkestrası eşliğinde Kurtuluş coşkusunu şarkılarla yaşatan Funda Öncü ve Levent Gündüz, pek çok sanatçının en sevilen eserlerini seslendirdi.

Kaynak: Bültenler