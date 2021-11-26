Kurtulmuş: "Zor bir süreçten geçiyoruz, bu süreci hep beraber güzel bir şekilde atlatacağız"
AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları SAMSUN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Samsun'da STK temsilcileri ile bir araya geldiği programda konuştu.
SAMSUN (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları SAMSUN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Samsun'da STK temsilcileri ile bir araya geldiği programda konuştu. (2)