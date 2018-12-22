Kurtulmuş: Ypg/pyd'yi Çöp Tenekesine Atacaklar

TÜRK Edebiyat Vakfı'nın "Büyüsü Bozulan Dünyada Yeni Düzen Arayışı" konulu konferansta konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sahipleri, YPG/PYD'yi vakti dolduğu zaman bir paçavra gibi çöp tenekesine atacaklar. Bizim kararlılığımızla bu süreç hızlandı" dedi. Öte yandan Kurtulmuş'a konferans sonrasında Türk Edebiyatı Vakfı Şeref Üyeliği beratı verildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk Edebiyatı Vakfı'nda "Büyüsü Bozulan Dünyada Yeni Düzen Arayışı" konulu konferans verdi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Kurtulmuş terör örgütlerinin ortaya çıkışlarıyla ilgili olarak, "Eğer önce Rusya'nın sonra ABD'nin Afganistan'ı işgali olmasaydı, bugün El Kadide'den bahsediyor olmayacaktık. Eğer, ABD'nin 1990 sonrası Irak'ı işgali olmasaydı, DEAŞ, YPG ve PKK'dan bahsediyor olmayacaktık. Bunların mutlaka üzerine odaklanmak lazım. Bu sorunlara çözüm bulacak bir küresel çalışmanın içerisinde olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"YPG/PYD BİR ARAÇTAN İBARET"

Numan Kurtulmuş, "YPG/PYD bir araçtan ibarettir. Sahipleri YPG/PYD'yi vakti dolduğu zaman bir paçavra gibi çöp tenekesine atacaktır. Bizi kararlılığımızla bu süreç hızlandı. ASALA diye bir örgüt vardı. Nerede şimdi? Kullandılar, çöp tenekesine attılar. Bu kadar insanın kanına giren DEAŞ Terör Örgütü'nü de bir müddet sonra çöp tenekesine atacaklar. Dolayısıyla bizim parçalar üzerinde durmak değil, resmin bütününü görmek ve Türkiye olarak bu bölgenin bu coğrafyanın amiral gemisi olarak bunun gereğini yerine getirmek mecburiyetimiz var" dedi.

"ŞİMDİ DEAŞ'IN NİYE KURULDUĞUNU ÇOK DAHA İYİ ANLIYORUZ"

"DEAŞ, YPG/PYD/PKK'nın nasıl oldu da ortaya çıktığını kimse anlatamazdı" diyen Kurtulmuş, "Bunlar güya internet üzerinde bir araya geldi. 90 bin genci bir yaz kampına götürmek için örgütlemeye kalksanız birkaç sene de başaramazsınız. Şimdi DEAŞ'ın niye kurulduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Suriye'de kimlik kartı bile olmayan Kürt kardeşlerimiz üzerinden PYD/YPG diye bir örgüt çıkarıldı. Bu örgüt üzerinden hem etnik temizlik yaptırıldı. Hem de bölgenin etnik yapısı değiştirildi. Vekalet savaşları, yeni dünya dengesizliğinin maalesef kullandığı önümüzdeki 10 yıllarda da kullanmaya edeceği yeni emperyalizmin en kirli savaşıdır" diye konuştu.

"NEOLİBAERALİZM HAYAL OLDU"

Kurtulmuş, "Trump istediği ülkeye gümrük koyuyor, istediği ülkeye gümrük kaldırıyor. Neoliberalizmin bir şekilde hayal olduğunu görüyoruz. Vekalet, ticaret ve ekonomik savaşlar önümüzdeki süreçte dünya gündemini şekillendirecek önemli savaş türleridir. Ne yazık ki Türkiye içinde bulunduğu bölgenin lider ülkesi olarak istese de istemese de etkilenecektir" dedi.

"GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ GÖÇ MESELESİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR" Dünyada gelir dağılımı adaletsizliğinin baş gösterdiğini söyleyen Numan Kurtulmuş, "Dünyanın yüzde 0.7'si toplam varlıkların yüzde 44'üne sahiptir. Dünyadaki nüfusun yüzde 70'i toplam servetin sadece yüzde 3'üne sahiptir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik dolayısıyla dünya dibine bombalar konulmuş fitili ateşlenmek üzere beklemektedir. Önümüzdeki 10 yılların en önemli meselesi zengin kuzey ile fakir güneyin arasındaki savaş olacaktır. Bununla birlikte zaten gelir dağılımı adaletsizliği göç meselesini ortaya çıkarıyor. Afrika'da Afganistan'da açlık kıtlık gelir dağılımı adaletsizliği olmasaydı terör örgütlerinin bugün dünyaya sıkıntı vermesi imkansızdı" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KARANLIK ODASINDAN BİR TELGRAF GELİYOR"

Kurtulmuş, Türkiye'de sanayileşme çabalarının karanlık bir el tarafından engellendiğini söyleyerek, "Türkiye'nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye'nin ihanet tarihidir. Vecihi Hürkuş ve başına gelenleri biliyoruz. Nuri Demirağ uçağını yapmış yurtdışına satma arifesine gelmiş bir karanlık el adamın fabrikasını kapatmış. 1978'de TUSAŞ İtalyan Tornado firmasıyla Türk savaş uçağı yapılması için Ankara'da masaya oturacaktır. İtalyanlar geliyor ama bizimkiler masaya oturmuyor. Türkiye'nin karanlık odasından bir telgraf geliyor. Deniliyor ki siz o anlaşmaya oturmayacaksınız. Bizimkiler o masaya oturmadığı için 1978'de Türkiye kendi savaş uçağını İtalyan imzası altında da olsa yapma fırsatını ıskalıyor" dedi.

Kaynak: DHA