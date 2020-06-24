Kurtulmuş, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulünü...
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Kurtulmuş, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulünü...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulüne ilişkin, "Darbenin açtığı derin yaralar gecikmiş de olsa adaletle sarıldı.

Kurtulmuş, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulünü...
24.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:28

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulüne ilişkin, "Darbenin açtığı derin yaralar gecikmiş de olsa adaletle sarıldı. Kalbi adaletten yana duran tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yassıada darbecilerinin aldığı kararların hukuk aleminden silinmesi ve mağdur varislerin tazminat hakkını da içeren kanun teklifimiz kabul edilerek darbenin açtığı derin yaralar gecikmiş de olsa adaletle sarıldı. Kalbi adaletten yana duran tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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