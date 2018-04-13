Kurtulmuş: 'Vekalet Savaşları'nın Ne Kadar İnsanlık Düşmanı Olduğunu Biliyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, silahlı terör örgütleri üzerinden mücadele sürdürenlerin, yeni türde savaş başlattıklarını belirterek, "Bu savaşın adını 'vekalet savaşları' koydular. Biz bu 'vekalet savaşları'nın ne kadar yanlış, ahlaksız ve ne kadar insanlık düşmanı olduğunu biliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yeni Dünyada Türkiye'nin Yeri' adlı konferansa katıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da yer aldığı konferansta konuşan Bakan Kurtulmuş, dünyada 1990 yılından sonra çatışmaların, savaşların, gerilimlerin geride kalacağının tahmin edildiğini; ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. Türkiye'nin de bu süreçten etkilenen ülkelerin başında geldiğini aktaran Kurtulmuş, "Türkiye, soğuk savaş döneminde en ağır bedeller ödeyen ülkelerden biridir. Sağ-sol çatışmaları adı altında Türkiye maalesef çok sayıda genç evladını toprağın altına vermiştir" diye konuştu.

Teknolojinin hızlı geliştiği dönemde olunduğunu kaydeden Kurtulmuş, "İçinde bulunduğumuz süreç tabiri caizse 1990'dan yeni dönemlere kadar devam eden süreç, dünyada bir taraftan çok büyük gelişmelerin kaydedildiği özellikle yüksek teknoloji anlamında büyük gelişmelerin sağlandığı, bilginin, bilimin, teknolojinin fevkalade hızlı arttığı dönem olacak. Aynı zamanda da gerilim ve çatışmaların sürdüğü dönem olacak. Bunun olmaması temennisiyle söylüyorum ama görünen köy böyle bir noktayı ortaya koyuyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemin şartlarını iyi anlamak algılamak ve ona göre hareket etme mecburiyetimiz var. Hele hele Türkiye gibi bu coğrafyanın kilit taşı olan ve büyük medeniyet iddiası olan ülkenin ne olup bittiğini çok iyi anlaması bu ülkenin özellikle genç evlatlarının büyük resmi iyi görmesi ve ona göre hareket etmesi gerekiyor" dedi.

'BUNDAN SONRA ABD İLE RUSYA ÇATIŞMA ORTAMINA GİRECEK'

Silahlı terör örgütleri üzerinden mücadele sürdürenlerin, yeni bir tür savaş başlattıklarını belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Her 'vekalet savaşı'nın bir sonu vardır. Suriye'deki 'vekalet savaşı'nın da sınırları dolmuş. Eğer Suriye'de insani çözüm bulunup, Suriye halkının istediği demokratik rejim kurulamazsa bundan sonra sadece vekalet savaşlarında büyük ülkeler maşaları üzerinden savaşacak değil. Bundan sonra ABD ile Rusya çatışma ortamına girecek. Ürettikleri birtakım terör örgütleri üzerinden DEAŞ, PYD/ PKK ya da Boko Haram gibi birtakım örgütlerle dünyayı hizaya sokmak, siyasete ayar vermek, ülkeleri bir şekilde kendi kontrollerine almak için silahlı terör örgütleri üzerinden mücadeleyi sürdürenler aslında yeni tür bir savaşı da başlatmış oldular. Adını da 'vekalet savaşları' koydular. Biz bu vekalet savaşlarının ne kadar yanlış, ahlaksız ve ne kadar insanlık düşmanı olduğunu biliyoruz."

'TÜRKİYE'YE AYAR VERMEYE ÇALIŞANLARA FIRSAT VERİLMEYECEK'

Bakan Kurtulmuş, ülkeler arasında 'ticaret savaşı'nın başlatıldığını ve bunun üzerinden ülkelere ayar verilmeye çalışıldığını da savunarak, şöyle konuştu:

"Türkiye gibi ülkelerde zaten emperyalist güçlerin birtakım operasyonlarla birtakım manipülasyonlarla ekonomi üzerinden etki yaşatamaya çalışacakları da çok açıktır. Son zamanlarda borsada ve özellikle de döviz kurları üzerinde oynamalar küresel ölçekte başlattıkları ticaret savaşlarının bir parçasıdır; ancak şunu çok açık söylemek istiyorum. Türkiye nasıl ki terör örgütleri vasıtasıyla kendi üzerine yüklenilmeye çalışılan bu ağır yüke karşı istiklal ve istikbal mücadelesini veriyorsa hiç kimse heveslenmesin ekonomik olarak Türkiye'yi hizaya sokmak isteyenlere karşı da bu ekonomik mücadeleyi kazanacak, Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlara fırsat vermeyecektir."

Konuşmaların ardından Kurtulmuş ile Fakıbaba'ya üniversite yönetimi tarafından plaket verildi. Cuma namazını Harran Üniversitesi'nde kılan bakanlar, ardından 'Turizm Çalıştayı'na katıldı.

? - Şanlıurfa