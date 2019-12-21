Kurtulmuş: "Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır"

21.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:42

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istemesine ilişkin, "Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in Filistin'e karşı işlediği savaş suçlarının araştırılması yönündeki kararı ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır. Barış ve insanlık tarafında yer alan tüm ulusları bu çabaya destek olmaya çağırıyoruz. Sonunda Filistin kazanacak, insanlık kazanacak."

Kaynak: AA