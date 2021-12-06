Kurtulmuş: "Türkiye, pandemi sırasında dünyanın gelişmiş ülkelerinden daha iyi bir performans ortaya koydu"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı.
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması Tbmm - TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuşma yaptı.(2)