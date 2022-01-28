Kurtulmuş: "Türkiye'nin bu bölge ve coğrafyada çok güçlü olması lazım" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurtulmuş: "Türkiye'nin bu bölge ve coğrafyada çok güçlü olması lazım"

AA, Ömer Faruk Cebeci - Güncel
 - Güncelleme:

SGK Köprülü Kavşağı açılış töreni AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması SAKARYA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da SGK Köprülü Kavşağı açılışında konuştu.

SAKARYA (AA) - SGK Köprülü Kavşağı açılış töreni

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması SAKARYA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da SGK Köprülü Kavşağı açılışında konuştu. (1)

Kurtulmuş: Türkiye'nin bu bölge ve coğrafyada çok güçlü olması lazım

Kurtulmuş: Türkiye'nin bu bölge ve coğrafyada çok güçlü olması lazım

Kurtulmuş: Türkiye'nin bu bölge ve coğrafyada çok güçlü olması lazım

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Sakarya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title