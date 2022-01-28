Kurtulmuş: "Türkiye'nin bu bölge ve coğrafyada çok güçlü olması lazım"
AA, Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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SGK Köprülü Kavşağı açılış töreni AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması SAKARYA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da SGK Köprülü Kavşağı açılışında konuştu.
SAKARYA (AA) - SGK Köprülü Kavşağı açılış töreni
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması SAKARYA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da SGK Köprülü Kavşağı açılışında konuştu. (1)