Kurtulmuş: Türkiye için IMF defteri kapandı

Kurtulmuş: Türkiye için IMF defteri kapandı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan IMF'ye ilişkin önemli açıklamalar geldi. Kurtulmuş IMF defterinin kapandığını söyledi.

25.09.2019 11:30
Kurtulmuş: Türkiye için IMF defteri kapandı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan IMF'ye ilişkin önemli açıklamalar geldi. IMF defterinin kapattığını aktaran Kurtulmuş şunları söyledi:


"Türkiye tam bağımsız Türkiye olma istikametinde yoluna devam ediyor. Her türlü meydan okumayı göze alıyor. Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır." Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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