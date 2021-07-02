Kurtulmuş: "Türkiye ekonomisi güçlü bir şekilde yoluna devam edebilecek bir noktaya gelmiştir"
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Kurtulmuş: "Türkiye ekonomisi güçlü bir şekilde yoluna devam edebilecek bir noktaya gelmiştir"

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Toplantı salonu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması DENİZLİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Toplantı salonu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması DENİZLİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. (1)

Kurtulmuş: 'Türkiye ekonomisi güçlü bir şekilde yoluna devam edebilecek bir noktaya gelmiştir'
Kurtulmuş: 'Türkiye ekonomisi güçlü bir şekilde yoluna devam edebilecek bir noktaya gelmiştir'
Kurtulmuş: 'Türkiye ekonomisi güçlü bir şekilde yoluna devam edebilecek bir noktaya gelmiştir'
Kurtulmuş: 'Türkiye ekonomisi güçlü bir şekilde yoluna devam edebilecek bir noktaya gelmiştir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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