Kurtulmuş: "Türkiye ekonomisi güçlü bir şekilde yoluna devam edebilecek bir noktaya gelmiştir"
Toplantı salonu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması DENİZLİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.
Toplantı salonu
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması DENİZLİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek