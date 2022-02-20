Kurtulmuş: "Türkiye alın teriyle, kol gücüyle, beyin gücüyle daha ileriye gitmek zorundadır"
AA, Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Özpancar İplik Tekstil Fabrikası açılış töreni AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması Kurdele kesimi KİLİS - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan Özpancar İplik Tekstil Fabrikası'nın açılış törenine katıldı.
Özpancar İplik Tekstil Fabrikası açılış töreni
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması
Kurdele kesimi KİLİS - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan Özpancar İplik Tekstil Fabrikası'nın açılış törenine katıldı.