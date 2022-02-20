Kurtulmuş: "Türkiye alın teriyle, kol gücüyle, beyin gücüyle daha ileriye gitmek zorundadır" - Haberler
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Kurtulmuş: "Türkiye alın teriyle, kol gücüyle, beyin gücüyle daha ileriye gitmek zorundadır"

AA, Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Özpancar İplik Tekstil Fabrikası açılış töreni AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması Kurdele kesimi KİLİS - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan Özpancar İplik Tekstil Fabrikası'nın açılış törenine katıldı.

Özpancar İplik Tekstil Fabrikası açılış töreni

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması

Kurdele kesimi KİLİS - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan Özpancar İplik Tekstil Fabrikası'nın açılış törenine katıldı.

Kurtulmuş: Türkiye alın teriyle, kol gücüyle, beyin gücüyle daha ileriye gitmek zorundadır

Kurtulmuş: Türkiye alın teriyle, kol gücüyle, beyin gücüyle daha ileriye gitmek zorundadır

Kurtulmuş: Türkiye alın teriyle, kol gücüyle, beyin gücüyle daha ileriye gitmek zorundadır

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel, Haberler

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