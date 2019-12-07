Kurtulmuş: "Ticaret savaşları adı altında yeni bir savaş türü ortaya çıktı"
Programın düzenlendiği salon AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programında konuştu.
07.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:25
Programın düzenlendiği salon
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programında konuştu. (2)
Kaynak: AA