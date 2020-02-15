Kurtulmuş: "Teşkilatlar olarak bize düşen, Cumhurbaşkanımızın dünya lideri olarak mücadelesine güç...
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuştu.
15.02.2020 19:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:42
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuştu.
Kaynak: AA