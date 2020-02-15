Kurtulmuş: "Teşkilatlar olarak bize düşen, Cumhurbaşkanımızın dünya lideri olarak mücadelesine güç...
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Kurtulmuş: "Teşkilatlar olarak bize düşen, Cumhurbaşkanımızın dünya lideri olarak mücadelesine güç...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuştu.

15.02.2020 19:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:42
Kurtulmuş:

İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni

AK Parti Genel Başkan Vekili 'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kurtulmuş: "Teşkilatlar olarak bize düşen, Cumhurbaşkanımızın dünya lideri olarak mücadelesine güç...
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