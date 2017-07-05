Kurtulmuş'tan Terör Örgütü YPG'ye Sert Tepki: Savaş İlanı Değil, Hazırlık!

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde konuşlanmasını "savaş ilanı" olarak yorumlayan terör örgütü YPG'ye üstü kapalı cevap verdi.

"SAVAŞ İLANI DEĞİL, HAZIRLIK YAPIYORUZ!"

Reuters Haber Ajansına konuşan Kurtulmuş, "Afrin'den füze atanlara sessiz kalamayız. Suriye sınırında askeri önlemler savaş ilanı değil, gelecek tehlikeye karşı hazırlık yapıyoruz." dedi

REUTERS'A KONUŞUP, "TÜRKİYE SAVAŞ İLAN ETTİ" DEMİŞTİ

YPG elebaşlarından Sipan Hemo, kısa süre önce Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye sınırına asker konuşlandırmasını savaş ilanı olarak yorumlamış, daha da küstahlaşıp "Türklerin hazırlığı savaş ilanı seviyesine ulaştı ve önümüzdeki günlerde gerçekten çatışmalar yaşanmasına neden olabilir. Bu potansiyel saldırı ihtimaline karşı kayıtsız kalmayacağız" diyerek Türkiye'yi tehdit etmişti.