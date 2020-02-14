Kurtulmuş'tan gündeme ilişkin önemli açıklamalar

14.02.2020 20:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:50

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Artık bu memlekette milletten başka kimsenin beşeri planda sözü olmayacak" dedi.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Çorum İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Divan Toplantısı'na katıldı. Burada partililere hitap eden Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu.



"Şimdi birileri yine konuşmaya başlamış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivillerin emrine girmesi iyi olmamışmış" diyen Kurtulmuş, "Bu memlekete yapılacak en büyük kötülük, millet iradesi üstünde başka bir vesayet kurmaktır. ya da başka bir vesayetin önünü açmaktır. Bu ister FETÖ olur. İster yargı vesayeti olur. İster Anayasa Mahkemesi olur, ister Türk Silahlı Kuvvetler adına vesayet olur. Hepimiz hatırlıyoruz, Türkiye'nin koca koca gazeteleri manşet atardı. Falanca yüksek seviyedeki TSK komutanından alınan bilgiye göre diye. Türkiye'de siyasetçi konuşur bir de onu yüksek askeri zata soralım derlerdi" ifadelerini kullandı.



"Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılacak en büyük haksızlık ise Türk Silahlı Kuvvetlerini siyasetin bir parçası, siyasi bir tartışmanın aracı haline getirmektir"



Kendisinin de asker torunu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bir asker torunu olarak söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri bu memleketin birliğinin, beraberliğinin ve bağımsızlığının sembolüdür ve en önemli garantisidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılacak en büyük haksızlık ise Türk Silahlı Kuvvetlerini siyasetin bir parçası, siyasi bir tartışmanın aracı haline getirmektir. Türkiye'de darbeler geleneğini maalesef CHP zihniyetinin, İttihat Terakki zihniyetinin Osmanlı dönemine doğru gidin. Yaptığı en büyük kötülük silahlı kuvvetleri ya da silahlı kuvvetler içerisindeki bazılarını maşa olarak kullanarak siyaseti yönlendirme meraklılığıdır. Bu devir geçti. Köprünün altından çok sular aktı. Artık bu memlekette milletten başka kimsenin beşeri planda kimsenin sözü dinlenmeyecektir. 15 Temmuz bu milletin çelikten iradesini göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri siyasetin gölgesinden çıkar asli görevine dönerse işte bu kadar başarılı olur. Efendim silahlı kuvvetlerin mücadele gücü azalır diyor. Halep orada ise arşın burada. FETÖ'nün talim ve terbiyesi içindeki silahlı kuvvetler mi, 28 Şubat'ta gözü olan, 27 Nisan'da gözü olan, 27 Mayıs'ta gözü olan, 12 Eylül'de gözü ve gönlü olan silahlı kuvvetler mi yoksa silahlı iradeye karşı sorumlu olduğunu bilen bir silahlı kuvvetler mi daha başarılı. Şüphesiz ki ikincisi" diye konuştu.



Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş komutanlığı altında verilen bütün emirleri yerine getirerek, elindeki tüm imkanları en güzel şekilde kullandığını vurgulayan Kurtulmuş, "İşte İdlib'de, Barış Pınarı'nda, Afrin'de üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Kılıçlarını keskin eylesin. AK Parti'nin yaptığı en başarılı reformlardan birisi Türk Silahlı Kuvvetlerini sivil iradenin emrine temin etmek olmasıdır. Terörle mücadelede bu kadar başarılı mücadele ediyoruz. Bunun çok gerekçeleri var. En önemli gerekçelerinden birisi de Jandarma'nın ve Sahil Güvenliğin İçişleri, diğer kuvvet komutanlarının da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasıdır. Bütün demokratik ülkelerde bu böyledir. Böyle olmak zorundadır. Türkiye de böyle yoluna devam edecektir" şeklinde açıklamalarda bulundu.



"FETÖ ile mücadele sonuna kadar devam edecek"



FETÖ ile mücadelenin sonuna kadar devam edeceğinin altını çizen Kurtulmuş, "Siyasi ayak tartışmasına girmiyorum. Boş bir tartışma. O gece adamlar 20 dakika önce gelseler şu anda eleştirdikleri Cumhurbaşkanımızı infaz edecekler, siyaseten başarı kazanacaklar. Allah'tan korkun. Milleti deli divane mi görüyorsunuz. FETÖ'nün 1 numaralı düşmanı Tayyip Erdoğan olduğunu ve 15 Temmuz'un Tayyip Erdoğan'ı yok etmek üzere planlandığını bu millet görmüyor mu? Bilmiyor mu? 7 Şubat'ta MİT Müsteşarını derdest etmek için yargı ile polisin müşterek operasyon yaptığını ve bu operasyonun kendisi o anda hasta olmasına rağmen göğsünü siper ederek durduran Tayyip Erdoğan olduğunu bu millet bilmiyor mu? 17-25 Aralık'ta darbenin eşiğinden dönüldüğünü ve AK Parti ile Cumhurbaşkanımızın yok edilmek istendiğini millet bilmiyor mu? Gezi Parkı olaylarında ve sonrasında 15 Temmuz gecesi yaşananlarda bir numaralı hedefin Tayyip Erdoğan olduğunu bu millet bilmiyor mu? 2014 seçimlerine bakın siyasette FETÖ'nün irtibatı var mı yok mu? 2019 seçimlerine bakın. FETÖ'nün en önemli 2 tane ismi, videolarını yayınlayarak, adamlar açıkça, 'İstanbul'da Ankara'da Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim varsa ona oy verin, onu kazandırın' diyen FETÖ'nün adamları. Milletin aklıyla alay etmeyin, AK Parti FETÖ ile mücadele etmektedir, edecektir de. Bu millet FETÖ ile mücadeleyi de PKK ile mücadeleyi de sürdürecek ve inlerine girerek darmadağın edecek" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA