Kurtulmuş: "(Suriye'de) ABD'nin Yeni Bir Ordu Hazırlığı İçerisine Girmiş Olması Asla Kabul Edilemez"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Ne gariptir ki halktan oy isteyecek olan hem de iktidarın alternatifi olduğu iddiasında olan bir anamuhalefet partisinin İstanbul gibi metropolde il başkanı olarak seçilen kişinin bu kadar marjinal gruplarla ve onların fikirleriyle yakın durması hakikaten ibret verici bir durumdur." dedi.

Kurtulmuş, Ankara Müzayedecilik Evi ve Sanat Galerisi ile galerideki Medeniyetimizin İzinde Karma İslam Eserleri Sergisi'nin açılışının ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Canan Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli şeyleri söylediğini belirten Kurtulmuş, CHP'nin Türkiye'nin en köklü partisi olduğunu, onlara kalırsa Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olarak kendilerini tanımladıklarını ifade etti.

Kurtulmuş, "Gezi olaylarından itibaren marjinal, illegal örgütlerin yapmış olduğu işleri savunan birisinin ve bu fikre sahip olduğunu açıkça ortaya koyan birisinin, ayrıca 15 Temmuz olaylarından sonra halkın göstermiş olduğu kahramanca mücadeleye gölge düşürecek, bunu küçümseyen, buna hakaret eden tweetleri olan birisinin, mesele sadece tweetler değil, bu tür fikirleri olduğu belli olan birisinin CHP'nin İstanbul gibi bir dünya metropolüne başkan olarak seçilmesi, gerçekten düşündürücüdür." diye konuştu.

"İbret verici bir durumdur"

Bu durumun CHP delegesinin bileceği bir şey olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Ama ne gariptir ki halktan oy isteyecek olan hem de iktidarın alternatifi olduğu iddiasında olan bir anamuhalefet partisinin İstanbul gibi metropolde il başkanı olarak seçilen kişinin bu kadar marjinal gruplarla ve onların fikirleriyle yakın durması, hakikaten ibret verici bir durumdur. İzleyeceğiz bakalım bu gelişmeler sonucu CHP'nin içerisinden yükselecek tepkiler nasıl olacak. Ben inanıyorum ki hakikaten makul, mutedil CHP'nin fikirlerine, ana gövdesinin fikirlerine sahip olan CHP'li kardeşlerimiz de böylesine düşünceleri ve tweetleri olan bir il başkanının varlığından büyük bir rahatsızlık duyacaklardır. Ayrıca 'Türkiye'de muhalefet yapalım da ne olursa olsun' anlayışıyla CHP'nin nerelere geldiğini de gösteren bir işarettir. Yani HDP'nin o dönem içerisindeki sokak eylemlerini, Gezi eylemlerini, hatta FETÖ'nün neredeyse darbe girişimini sahiplenen bir zihin yapısı, ancak 'iktidar iş başından uzaklaşsın da nasıl uzaklaşırsa uzaklaşsın' anlayışının bir tezahürüdür. İbretle izliyoruz."

Bunların ortaya konulmasının esas itibarıyla seçmenle CHP'nin arasındaki, zaten var olan mesafeyi biraz daha artıracağının altını çizen Numan Kurtulmuş, "Ama CHP'ye geçmiş seçimlerde oy veren makul, mutedil vatandaşlarımız da bin kere düşüneceklerdir bundan sonra. Acaba böylesine bir il başkanının olduğu partiye nasıl oy vereceklerdir. İzliyoruz ve Türkiye için gerçekten düşünülmesi gereken son derece kötü bir tablo." dedi.

"Türkiye bu yangına seyirci kalamaz"

Kurtulmuş, Suriye'nin, bir müddet önce de Irak'ın kuzeyinde olan gelişmelerin, ABD, Rusya gibi başka ülkeler için çok uzaktaki bir yangın olduğuna işaret etti.

Buradaki çatışmaların, kendilerinin bölgesel güç dengeleri içerisinde rol almaları için bir zemin oluşturduğunu dile getiren Kurtulmuş, o ülkelerin uzaktaki bir yangını seyrettiklerini vurguladı. Ama Türkiye için durumun böyle olmadığını ifade eden Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir sokakta bitişik nizam apartmanda oturuyoruz ve yanımızdaki apartmanda büyük bir yangın çıkıyor. Türkiye bu yangına seyirci kalamaz. Hele hele kendi sınırlarının hemen dibinden Türkiye'nin varlığına, birliğine karşı tehdit oluşturacak olan bir gelişmeye Türkiye asla müsaade edemez, çünkü perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Bunun bir adım sonrasının ne manaya geldiğini hepimiz biliyoruz. Hele bölgede ABD'nin NATO çerçevesinde müttefik ülke olarak Türkiye'nin güvenliğini birebir tehdit edecek yeni bir ordu hazırlığı içerisine girmiş olması asla kabul edilemez. Ümit ediyorum ki ABD'liler bu yanlıştan döneceklerdir. Terör örgütleriyle bir şekilde bölgede yol almaya çalışanların eninde sonunda terör örgütlerinin kendine zarar vereceğini gördükleri çok açıktır. ABD'lilerin de böyle bir yanlış adımı atmayacaklarını ümit ediyorum. Kendi milli menfaatlerine aykırıdır."

Türkiye'nin kendi toprak bütünlüğünü, kendi egemenliğini, kendi sınır güvenliğini her halükarda sağlayacağını ama sonuçta bunda kaybedenin ABD olacağını belirten Kurtulmuş, "Bu yanlış politika ile sadece Türkiye'nin dostluğunu, müttefikliğini kaybetmekle kalmaz, aynı zamanda bölgedeki itibarını da kaybeder ve bölgede oyun kurma özelliğini de tamamıyla bir şekilde kaybetmiş olur." diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin bunlara seyirci kalmayacağını, daha evvel Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi burada da Türkiye'yi teşkil edecek olan bölgelerdeki yapılanmalara karşı gerekli tedbirleri gerekli zamanda alabilecek güçte, kudrette ve kararlılıkta olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Bu, Türkiye için bir fantezi, uzaktaki bir ülkede olan gelişme değil, burnunun dibinde, yanındaki evdeki yangındır ve birebir kendisini ilgilendiren güvenlik sorunudur. Bu güvenlik sorununa karşı Türkiye seyirci kalmayacak, ilgisiz kalmayacak, duyarsız kalmayacaktır." dedi.