Kurtulmuş: "Şiddetle kınıyoruz, PYD-YPG eli kanlı terör örgütüdür" -AFYONKARAHİSAR
-AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşması AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ABD'inin açıkladığı terörizm raporunda PYD ve FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul etmemesini kınadı.
03.11.2019 15:23
-AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşması AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ABD'inin açıkladığı terörizm raporunda PYD ve FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul etmemesini kınadı.
Kaynak: AA
VİDEO: Kurtulmuş: "Şiddetle kınıyoruz, PYD-YPG eli kanlı terör örgütüdür" -AFYONKARAHİSAR