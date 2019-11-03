Kurtulmuş: "Şiddetle kınıyoruz, PYD-YPG eli kanlı terör örgütüdür" -AFYONKARAHİSAR

Kurtulmuş: "Şiddetle kınıyoruz, PYD-YPG eli kanlı terör örgütüdür" -AFYONKARAHİSAR

-AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşması AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ABD'inin açıkladığı terörizm raporunda PYD ve FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul etmemesini kınadı.

03.11.2019 15:23
Kurtulmuş:

-AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşması AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ABD'inin açıkladığı terörizm raporunda PYD ve FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul etmemesini kınadı.

Kaynak: AA

VİDEO: Kurtulmuş: "Şiddetle kınıyoruz, PYD-YPG eli kanlı terör örgütüdür" -AFYONKARAHİSAR
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