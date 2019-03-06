Kurtulmuş: "Sarı Yeleklilerin Eylemi, Gezi Parkı Eylemlerinin Yanında Solda Sıfır Kalır"
- Sincan'da STK'larla buluşma AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sincan'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
- Sincan'da STK'larla buluşma
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sincan'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
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Kaynak: AA