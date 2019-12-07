Kurtulmuş: "Ortadoğu'da olan bitenler karşısında en hazırlıklı olan ülkelerden birisiyiz"
Haberler » Güncel » Kurtulmuş: "Ortadoğu'da olan bitenler karşısında en hazırlıklı olan ülkelerden birisiyiz" - Haber

Kurtulmuş: "Ortadoğu'da olan bitenler karşısında en hazırlıklı olan ülkelerden birisiyiz"

Programın düzenlendiği salon AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programında konuştu.

07.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:19
Kurtulmuş:

Programın düzenlendiği salon

Genel Başkanvekili 'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programında konuştu. (8)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kurtulmuş: "Ortadoğu'da olan bitenler karşısında en hazırlıklı olan ülkelerden birisiyiz"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler