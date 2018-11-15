Kurtulmuş: "Millete Sadakatli Olmayan İnsanlarla Yol Yürüyemeyiz"

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin aday belirlemede 5 önemli kriteri göz önünde bulundurduğunu belirterek, "Artık AK Parti'nin sırtına basarak yükselecek ya da Tayyip Erdoğan'ın karizmasının gölgesinden istifade ederek siyaset yapacak insanlarla yol alamayız" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısına katıldı.

Konuşmasına demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes'i anarak başlayan Numan Kurtulmuş, hedeflerinin 31 Mart Yerel Seçimlerinde Aydın'da CHP'nin yerel iktidarına son vermek olduğunu söyledi. Aydın'ın demokrasinin kalesi olduğunu belirten Kurtulmuş, "AK Parti sıradan bir parti değildir. AK Parti bir medeniyet ve bir dava partisidir. AK Parti yerli ve millidir. Kökleri bu yurdun içindedir, milletin partisidir. Geçmişten aldığı ilhamla Türkiye'nin geleceğini kurmaya çalışan bir siyasi partidir. 2023'ü, 2051'i ve 2071'i boşuna söylemiyoruz. Bu hedefleri sıradan partiler koyamaz. Büyük hedefleri ve büyük hayalleri olan bir parti koyabilir. Bunu da inşallah birlikte başaracağız. Bizim içimizde makam mevki, şan şöhret için siyaset yapanlar olmamalıdır, olamaz. Allah hepimize bu millete başarıyla hizmet etmeyi nasip etsin" diye konuştu.

"AK Parti sadece Türkiye'nin değil dünyanın partisidir"

AK Parti'nin yaptığı en büyük reformun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bundan sonra bu memlekette, o karanlık odaların Cumhurbaşkanını belirleme dönemleri geride kaldı. Milletin içinden gelmeye, milletin çarkından geçmeyen hiç kimsenin Cumhurbaşkanı olma ihtimali kalmamıştır. İlk başörtülü milletvekiline 'Şu kadına haddini bildirin' diyen zihniyet şimdi yeniden hortladı, 'Ezan Türkçe okunsun' dedi. AK Parti hak ve özgürlüklerin önünü açmıştır. AK Parti millete güvenen bir siyasi partidir. Malum zihniyet, millete güvenmedikleri için 'Eğer bize oy verirseniz, eski sisteme geri döneceğiz' dedi. Çünkü Cumhurbaşkanını parlamentoda geçmek ve Güneş Motel hadiselerini yeniden ortaya kaymak istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan, o karanlık günler bir daha yaşanmasın diye 'Cumhurbaşkanını millet seçsin' dedi. Hiç heveslenmesinler, bu millet bunlara o fırsatı vermez. AK Parti Türkiye'nin değil, dünyanın partisidir. AK Parti mazlumların partisidir, mağdurların partisidir. Bunun somut göstergesidir. 15 Temmuz gecesi dünyanın farklı birçok noktasında insanlar sokaklara çıktı. Sabaha kadar televizyonların başında veya camilerde Türkiye ve Erdoğan için dua ettiler. Biliyorlar ki Türkiye düşerse, bütün Müslüman dünyası düşer. Recep Tayyip Erdoğan düşerse, AK Parti düşer, dünya mazlumlarının tutunacak dalı kalmaz. Dünyanın her yerinde insanlar Recep Tayyip Erdoğan ve sizlere dua ediyor. Çünkü siz Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen bir siyasi hareketin, mazlum devletlerin temsilcilerisiniz. Şimdi devlet millet dayanışmasıyla Türkiye daha güçlü olacak ve sesimiz dünyada daha gür çıkacak" şeklinde konuştu.

Aday belirlemede 5 önemli kriter

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin AK Parti için yeni bir atılım ve yeni bir heyecan olacağını savunan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık AK Parti'nin sırtına basarak yükselecek ya da Tayyip Erdoğan'ın karizmasının gölgesinden istifade ederek siyaset yapacak insanlarla yol alamayız. Kendisinin bir değeri olan, kendisinin gücü olan ve partimize güç katacak arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz. Mütevazı, adaletli, ehliyetli, liyakatli ve millete sadakatli insanlarla birlikte hareket edeceğiz. Çünkü 15 Temmuz'da gördük; adamı okutmuşsun, bir sürü para harcayıp okutup pilot etmişsin; asam bombayı milletin üzerine bırakıyor. Millete sadakatli mi? Sadakatli ama Pensilvanya'daki terörist başına sadakatli. Millete sadakatli olmayan insanlarla yol yürüyemeyiz" - AYDIN