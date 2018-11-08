Kurtulmuş, Medya Temsilcileriyle Buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin PKK elebaşlarına ilişkin kararını, "PKK'yı terör örgütü olarak kabul edip PYD'yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak, her şeyden evvel ikiyüzlülüktür, anlaşılır bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneğinin düzenlediği etkinlikte medya temsilcileriyle bir araya geldi.

ABD'nin, terör örgütü PKK'nın elebaşlarının başına ödül koymasını olumlu karşıladıklarını belirten Kurtulmuş, ancak bunun geç kalmış bir hareket olduğunu söyledi.

Bu ödül açıklamasıyla, ABD'li yetkililerin "PYD/YPG'nin terör örgütü kabul edilmediğine" ilişkin söylemlerinin uyumlu olmadığına işaret eden Kurtulmuş, ABD'lilerin PKK ile PYD/YPG arasında bir fark olmadığını bildiğini ifade etti.

Hiçbir farkı olmayan bu iki örgüte, ABD'nin aynı şekilde davranması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, PYD/YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmemesinin, akıllara, Suriye'nin kuzeyini ve Irak'ı kısmen içine alacak şekilde oluşturulacak bir terör devleti yaklaşımını getirdiğini kaydetti.

"Orada siz, PYD/YPG'yi terör olarak kabul etmiyorsanız, o zaman bu örgüt nedir? Bu örgütün uluslararası hukuk bakımından karşılığı nedir?" diye soran Kurtulmuş, Türkiye'nin, konuyu yakından takip ettiğini, Suriye'de toprak bütünlüğünden ve demokratik sürecin inşasından yana olduğunu dile getirdi.

Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra oldukça başarılı adımlar attığını, soruşturmayı son derece şeffaf ve açık bir şekilde yürüttüğünü, Suudi Arabistan yetkililerini iş birliğine davet ettiğini hatırlattı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetinde ortaya koyduğu tavrın, uluslararası camiada takdirle izlendiğini belirterek, "Bu mesele hukuki, diplomatik, siyasi yönleri olmakla birlikte, mesele baştan aşağı insani bir meseledir. Böylesine gaddarca, zalim bir şekilde karanlık bir cinayetin işlenmesi, herhangi bir siyasetin konusu olarak üzerine gitmekten vazgeçilebilecek bir durum değildir. Türkiye Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bütün bilgileri, belgeleri, ortaya yeni deliller çıktıkça ilgili muhataplarıyla paylaşacak ve konunun çözülmesi için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecektir." diye konuştu.

"Resmi kaynaklardan habersiz olamaz"

Kurtulmuş, ABD'nin İran ambargosuna ilişkin ise "İran ambargosuyla ilgili Türkiye dahil 8 ülkenin ambargodan kısmen muaf tutulmuş olması, bizim açımızdan rahatlatıcı bir karar ancak biz bu ambargo kararının, uluslararası hukuka uygun bir ambargo kararı olmadığını biliyoruz." dedi.

Numan Kurtulmuş, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Kaşıkçı cinayeti emrinin veliaht prens tarafından verildiğine ilişkin bilgiler var mı?" sorusu üzerine Kurtulmuş, bir konsolosluk binasında işlenen bir cinayetin resmi kaynaklardan habersiz işlenme ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

"Mekke ve Medine'nin hizmetkarı" sıfatı bulunan Suudi Arabistan Kralı'nın bu cinayetin bütün detaylarının ortaya çıkarılması konusunda sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu sıfatın vermiş olduğu bir büyük sorumluluk daha var, o da haccın emniyeti meselesidir. Her sene milyonlarca Müslüman hacca, umreye gidiyor. Haccın farz olmasının şartlarından bir tanesi de yol emniyetidir. Allah korusun Müslümanlar, 'Suudi Arabistan'ın başkonsolosluğunda birisi buhar oluyor uçuyorsa acaba benim başıma ne gelir oraya gidersem' diye düşünmeye başlarsa bu, haccın emniyetini tehlikeye atar ve Suudi Arabistan'ı Müslümanların nezdinde yalnızlaştırır."

"Her bir aday partiye güç katmalı"

ABD'nin PKK elebaşlarına ilişkin kararının sorulduğu Kurtulmuş, "PKK'yı terör örgütü olarak kabul edip PYD'yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak, her şeyden evvel ikiyüzlülüktür, anlaşılır bir şey değildir." yanıtını verdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin oynanan oyunu bildiğini vurguladı.

"AK Parti ve MHP yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını duyurdu. MHP'nin üstü örtülü bir biçimde AK Parti'yi destekleyeceği iddialarıyla ilgili ne söyleyeceksiniz?" sorusuna ise Kurtulmuş, "Genel seçim gibi olmadığı için yerel seçimlerde iş birliği yapmanın son derece zor olduğu ortaya çıktı. Her iki parti de Genel Başkanlarının ağzından 'seçim iş birliği imkanının olmadığını' ifade etmiş oldu. Geldiğimiz nokta bu." yanıtını verdi.

"CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, 'Ezan Türkçe okunsun' diye bir tartışma başlattı. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusunu Kurtulmuş, "Bir daha bu memlekette ne Türkçe ezan, ne Türkçe Kur'an meselesi gündeme getirilemez, bu millet bunu kabul etmez. Karanlık hayallerini bir tarafa bıraksınlar. Türkçe ezan meselesi, bu aziz milletin zihninde, hafızalarında bir kara leke gibi durur ve hatırlamak istemezler." diye yanıtladı.

Kurtulmuş, yerel seçimlere ilişkin bir soru üzerine şöyle konuştu:

"Bu seçim, adayların çok önemli olduğu bir seçim. Önceden Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasal gücü, seçim çevrelerindeki adayları da bir şekilde alıp kaldırıyordu ama öyle bir noktadayız ki partinin üzerine basarak yükselen ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasının gölgesinden istifade ederek ortaya çıkan adaylarla yol alamayız. Her bir adayımızın, mutlaka partiye, partinin yürüyüşüne destek olabilecek güçte olması lazım."

Numan Kurtulmuş, "MHP ile ittifakın neden yapılamadığı" sorusuna karşılık da "Yerel seçimde iş birliği yapmanın zorluklarından kaynaklandı." dedi.