Kurtulmuş: "(Libya) Hafter'in ateşkes çağrısına kayıtsız kalmayacağı bir ortamın oluşturulması...
Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri töreni AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 'un Libya ile ilgili açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenine katıldı.
Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri töreni
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 'un Libya ile ilgili açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenine katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ödülm töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.