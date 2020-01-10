Kurtulmuş: "(Libya) Hafter'in ateşkes çağrısına kayıtsız kalmayacağı bir ortamın oluşturulması...
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Kurtulmuş: "(Libya) Hafter'in ateşkes çağrısına kayıtsız kalmayacağı bir ortamın oluşturulması...

Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri töreni AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 'un Libya ile ilgili açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenine katıldı.

10.01.2020 21:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:57
Kurtulmuş:

Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri töreni

Genel Başkanvekili 'un gelişi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 'un ile ilgili açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenine katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ödülm töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kurtulmuş: "(Libya) Hafter'in ateşkes çağrısına kayıtsız kalmayacağı bir ortamın oluşturulması...
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