AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hiç kimsenin ana dil üzerinden ayrılıkçı bir siyaset oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Kürt kardeşlerimizin de, Arap kardeşlerimizin de ana dilleri kendileri için kutsaldır. Tıpkı Türk kardeşlerimizin dili gibi, onların da dili ana sütü kadar helaldir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Kurtulmuş, partililerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu aktardı. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Biz ana dili ve farklı kültürleri zenginlik olarak kabul ederken, hiç kimsenin de ana dil üzerinden ayrılıkçı bir siyaset oluşturmasına müsaade etmez ve bununda doğruluğunu asla kabul etmeyiz. Kürt kardeşlerimizin de, Arap kardeşlerimizin de ana dilleri kendileri için kutsaldır. Aynen Türk kardeşlerimiz gibi kutsaldır. Ana sütü kadar helaldir. Ama dil üzerinden siyasi manipülasyonlar yaparak, olmayan şeyleri varmış gibi göstererek ayrımcılık yapmayı da doğru kabul etmeyiz. Onun için Şanlıurfa bu vahdete, bu birliğe sahiptir. Kürdü, Türkü, Arabı burada sorsan her etnik kökenden insanlar var. Hep beraber bir aradayız. Hep birlikte Türkiye'yi oluşturuyoruz. Çünkü biliyoruz ki hepimiz Adem'in soyundanız, hepimiz Hz. İbrahim'in milletindeniz, hepimiz Hz. Muhammed'in ümmetindeniz. Türkiye'nin partisi olarak yolumuza devam ediyoruz. Onun için bu memlekette uzun yıllardır devam eden, ret, inkar ve asimilasyon politikalarını ortadan kaldırarak, bu memleketteki bütün yurttaşlarımızın, etnik kökeni ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, eşit ve özgür yurttaşlar olmasını sağlayan Recep Tayip Erdoğan öncülüğündeki bu siyasi harekettir. ve bugünde ülkenin teminatı, Türkiye bütünlüğünün habercisidir" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Kolsuz - Bekir Şeyhanlı/İHA)