Kurtulmuş: "Kudüs, bizim için sadece siyasi bir konu değildir"
"Kudüs Davamız" konulu konferans AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konferansın düzenlendiği salona gelişi Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kudüs Davamız" konulu konferansa katıldı.
19.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:56
"Kudüs Davamız" konulu konferans
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konferansın düzenlendiği salona gelişi
Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kudüs Davamız" konulu konferansa katıldı.
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Kaynak: AA