Kurtulmuş: "Kudüs, bizim için sadece siyasi bir konu değildir"
Haberler » Güncel » Kurtulmuş: "Kudüs, bizim için sadece siyasi bir konu değildir" - Haber

Kurtulmuş: "Kudüs, bizim için sadece siyasi bir konu değildir"

"Kudüs Davamız" konulu konferans AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konferansın düzenlendiği salona gelişi Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kudüs Davamız" konulu konferansa katıldı.

19.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:56
Kurtulmuş:

" Davamız" konulu konferans

Genel Başkanvekili 'un konferansın düzenlendiği salona gelişi

Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kudüs Davamız" konulu konferansa katıldı.

(1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kurtulmuş: "Kudüs, bizim için sadece siyasi bir konu değildir"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler