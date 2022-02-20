Kurtulmuş: Kilis'e bir unvan verilecekse, 'ensar şehir' olması gerektiğini düşünüyorum (2) - Haberler
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Kurtulmuş: Kilis'e bir unvan verilecekse, 'ensar şehir' olması gerektiğini düşünüyorum (2)

Demirören Haber Ajansı, Reşit Çelebioğlu - Güncel
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Kurtulmuş: Kilis'e bir unvan verilecekse, 'ensar şehir' olması gerektiğini düşünüyorum (2)

FABRİKA AÇILIŞLARINA KATILDıAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan 2 fabrikanın açılış törenine katıldı.

FABRİKA AÇILIŞLARINA KATILDı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan 2 fabrikanın açılış törenine katıldı.

Tekstil ve plastik fabrikasının açılışında törene katılanlara hitap eden Kurtulmuş, Kilis'in 10 kilometre ötesinin Suriye olduğunu ifade ederek, "Kilis sınırda Türkiye'nin en ucunda, OSB'nin içerisinde böyle bir fabrikalarını açıyoruz. Bizim iddiamız şudur; Türkiye'nin üretmekten başka bir şansı yoktur. Üreteceğiz, yatırımımızı artıracağız. İstihdamı çoğaltacağız. Ürettiğimiz mal ve hizmetlerle, ihracatımızı yapacağız. Dışarıdan bol miktarda döviz geliri elde ederek, Türkiye'nin ele güne muhtaç olmasını önleyeceğiz" dedi.

Kurtulmuş, tekstil sektörünün yanı sıra yüksek teknoloji ve savunma sanayisinde de Türkiye'nin çok güçlü olduğunu sözlerine ekledi.


Kurtulmuş: Kilis'e bir unvan verilecekse, 'ensar şehir' olması gerektiğini düşünüyorum (2)

Kurtulmuş: Kilis'e bir unvan verilecekse, 'ensar şehir' olması gerektiğini düşünüyorum (2)

Kurtulmuş: Kilis'e bir unvan verilecekse, 'ensar şehir' olması gerektiğini düşünüyorum (2)

Kurtulmuş: Kilis'e bir unvan verilecekse, 'ensar şehir' olması gerektiğini düşünüyorum (2)

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Numan Kurtulmuş, Fabrika, Kilis, Güncel, Haberler

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