Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'nun 'Özür diliyorum' demesi için 1 haftadır bekliyoruz (2)

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'PANDEMİ DÖNEMİNDE VATANDAŞLARA 661 MİLYAR LİRA DESTEK VERİLDİ'Bir dizi açılış töreni için Burdur'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gölhisar'daki programının ardından Çavdır ilçesi Hükümet Konağı'nın açılış törenine katıldı.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE VATANDAŞLARA 661 MİLYAR LİRA DESTEK VERİLDİ'

Bir dizi açılış töreni için Burdur'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gölhisar'daki programının ardından Çavdır ilçesi Hükümet Konağı'nın açılış törenine katıldı. Çavdır'dan sonra Burdur'da AK Parti İl Başkanlığı'nın MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlediği İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada pandemi döneminde vatandaşlara 661 milyar lira destek verildiğini söyledi.

'53 MİLYON 200 KÜSUR BİN DOZ AŞI YAPILDI'Pandemide çok önemli bir sınavın geride bırakıldığını belirten Numan Kurtulmuş, "Bundan dolayı Allah'a şükrediyoruz. Milletimizin bu süreçte çok hamiyetperver bir şekilde davranmış olduğunu gördük. Başından itibaren bir tarafta sağlık şartlarını göz önünde bulundurmak, diğer tarafta da ekonomi sisteminin işlemesini yani ekonomik şartları göz önünde bulundurmak gibi iki önemli konuda dengeyi tutarak bugüne kadar gelindi. Az evvel son aldığım rakam yaklaşık 53 milyon 200 küsur bin doz aşı yapıldı bugün itibarıyla. Bu fevkalade önemli bir başarıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye temsilcisi bugün yapmış olduğu bir açıklama ile pandemi ile mücadelede dünyada sağlık sistemi bakımından en önemli ülkelerden birisinin, özellikle aşılama bakımından lider ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu bütün dünya kamuoyuna açıklamış oldu. Vatandaşlarımıza her alanda destek olmaya gayret edildi. Ekonomik şartların imkan verdiği nispette hem bireysel olarak hem insanların iş yerindeki çalışmalarını bir şekilde telafi etmek için yaklaşık 661 milyar lira vatandaşımıza bu süreç içerisinde destek olundu. Bizim temel amacımız insanı yaşat ki devlet yaşasın. Onun için insanımızın huzur, refah içerisinde yaşaması siyasetimizin en temel unsurlarından birisidir" dedi.

Numan Kurtulmuş, pandemi şartlarını bahane ederek ülkenin temel, önemli meselelerin geri bırakılmadığını belirtti. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından programı sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan