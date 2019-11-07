Kurtulmuş, KAÜ'nün akademik yılı açılışına katılacak

Kurtulmuş, KAÜ'nün akademik yılı açılışına katılacak

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'nün 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, katılacak.

07.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:47
Kurtulmuş, KAÜ'nün akademik yılı açılışına katılacak

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'nün 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, katılacak.


Kars'a 8 Kasım 2019 Cuma günü gelecek olan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu KAÜ'nün 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Dersini verecek.


Yarın hava yoluyla kente gelecek olan Kurtulmuş'un bir takım ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi. Kurtulmuş, geceyi Kars'ta geçirecek. - KARS

Kaynak: İHA
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