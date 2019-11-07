Kurtulmuş, KAÜ'nün akademik yılı açılışına katılacak
Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'nün 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, katılacak.
Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'nün 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, katılacak.
Kars'a 8 Kasım 2019 Cuma günü gelecek olan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu KAÜ'nün 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Dersini verecek.
Yarın hava yoluyla kente gelecek olan Kurtulmuş'un bir takım ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi. Kurtulmuş, geceyi Kars'ta geçirecek. - KARS