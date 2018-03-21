Kurtulmuş: "Kastamonu'yu Türk Dünyasında Daha Tanınır Hale Getirmek İstiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu'yu Türk dünyasında daha tanınır hale getirmek istiyoruz." dedi.

2018 Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış programı dolayısıyla Ilgaz Dağ'ndaki bir otelde 28 ülkenin diplomatlarıyla bir araya gelen Kurtulmuş, yarın önemli bir organizasyonun açılışının gerçekleştirileceğini söyledi.

Kastamonu'nun tarihi bir şehir olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Kastamonu tarihi ve güzellikleriyle görülmeye değer bir şehir. 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu'yu Türk dünyasında daha tanınır hale getirmek istiyoruz. Yarın bu mekanları gezdiğinizde güzelliklerini göreceksiniz." diye konuştu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın çok önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Kurtulmuş, "Kastamonu'da yıl boyunca çok sayıda etkinlik yapacağız." dedi.

Programa Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Murat Demir ve Metin Çelik ile Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve 28 ülkeden diplomatlar katıldı.