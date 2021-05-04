Kurtulmuş: "Ermenistan'ın sınırları niçin belli değildir ve genişletmek istemektedir?"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Karabağ Zaferi sonrası sözde Ermeni soykırımı açıklamasının siyasi yansımaları ile bölgesel barış ve istikrara etkileri" konulu çevrim içi konferansa katıldı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Karabağ Zaferi sonrası sözde Ermeni soykırımı açıklamasının siyasi yansımaları ile bölgesel barış ve istikrara etkileri" konulu çevrim içi konferansa katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem