Kurtulmuş, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti

Kurtulmuş, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kurtulmuş, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve beraberindeki heyeti kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölge ve dünya ile ilgili konular ele alındı.

Kaynak: AA
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