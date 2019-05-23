Kurtulmuş: "Güçlü ve büyük Türkiye idealine sonuna kadar sahip çıkacağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkacaklarını belirterek, "Güçlü ve büyük Türkiye idealine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bunun için de her birimiz kendimizi en iyi şekilde yetiştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA