Kurtulmuş Denizli'de AK Parti'nin Belediye Başkan Adaylarını Açıklayacak
AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekilimiz Prof Dr. Numan Kurtulmuş, Denzili'de belediye başkan aday tanıtım toplantısına katılacak.
AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekilimiz Prof Dr. Numan Kurtulmuş, Denzili'de belediye başkan aday tanıtım toplantısına katılacak.
Denizli'de, AK Parti'nin belediye başkan adayları Kurtulmuş'un katılacak tören ile yarın açıklanacak. Saat 14.00'da gerçekleştirilmesi planlanan törenin EGS Kongre ve Fuayene alanında yapılacağı belirtildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA