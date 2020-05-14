Kurtulmuş, Demokrat Parti'nin iktidara gelişinin 70. yıl dönümünü kutladı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Demokrat Parti'nin (DP) iktidara gelişinin 70'inci yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Demokrat Parti'nin (DP) iktidara gelişinin 70'inci yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin, 'Yeter, söz milletindir' diyerek tek parti sistemine karşı kazandığı demokrasi zaferinin 70. yıl dönümü kutlu olsun. Bu vesileyle, milletimizin milli iradeyi özgür kılan hamlesine öncülük yapan rahmetli Menderes ve arkadaşlarını şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA