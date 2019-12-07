Kurtulmuş: "Çin yavaş yavaş Avrupalı bir ülke olmanın eşiğine gelmektedir"
Programın düzenlendiği salon AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye çıkması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da...
07.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:02
Programın düzenlendiği salon
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye çıkması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programında konuştu. (1)
Kaynak: AA