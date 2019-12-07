Kurtulmuş: "Çin yavaş yavaş Avrupalı bir ülke olmanın eşiğine gelmektedir"
Haberler » Güncel » Kurtulmuş: "Çin yavaş yavaş Avrupalı bir ülke olmanın eşiğine gelmektedir" - Haber

Kurtulmuş: "Çin yavaş yavaş Avrupalı bir ülke olmanın eşiğine gelmektedir"

Programın düzenlendiği salon AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye çıkması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da...

07.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:02
Kurtulmuş:

Programın düzenlendiği salon

Genel Başkanvekili 'un kürsüye çıkması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programında konuştu. (1)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler