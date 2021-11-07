Kurtulmuş: "Bu bölgenin ana ülkesi, kilit taşı, büyük çınarı Türkiye'dir" - Haberler
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Kurtulmuş: "Bu bölgenin ana ülkesi, kilit taşı, büyük çınarı Türkiye'dir"

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un toplantıda konuşması KAYSERİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un toplantıda konuşması KAYSERİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. (1)

Kurtulmuş: Bu bölgenin ana ülkesi, kilit taşı, büyük çınarı Türkiye'dir

Kurtulmuş: Bu bölgenin ana ülkesi, kilit taşı, büyük çınarı Türkiye'dir

Kurtulmuş: Bu bölgenin ana ülkesi, kilit taşı, büyük çınarı Türkiye'dir

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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