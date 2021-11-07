Kurtulmuş: "Bu bölgenin ana ülkesi, kilit taşı, büyük çınarı Türkiye'dir"
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un toplantıda konuşması KAYSERİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un toplantıda konuşması KAYSERİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. (1)