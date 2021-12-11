Kurtulmuş: "Biz hiç bir zaman fildişi kulelerde oturarak siyaset yapmadık"
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na gelişi ve karşılanması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un AK Parti Trabzon İl Başkanlığı binasına girişi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklaması TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili...
TRABZON (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na gelişi ve karşılanması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un AK Parti Trabzon İl Başkanlığı binasına girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklaması TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Trabzon İl Başkanlığı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.