Kurtulmuş: "Biz hiç bir zaman fildişi kulelerde oturarak siyaset yapmadık" - Haberler
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Kurtulmuş: "Biz hiç bir zaman fildişi kulelerde oturarak siyaset yapmadık"

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na gelişi ve karşılanması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un AK Parti Trabzon İl Başkanlığı binasına girişi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklaması TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili...

TRABZON (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na gelişi ve karşılanması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un AK Parti Trabzon İl Başkanlığı binasına girişi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklaması TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Trabzon İl Başkanlığı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş: Biz hiç bir zaman fildişi kulelerde oturarak siyaset yapmadık

Kurtulmuş: Biz hiç bir zaman fildişi kulelerde oturarak siyaset yapmadık

Kurtulmuş: Biz hiç bir zaman fildişi kulelerde oturarak siyaset yapmadık

Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik' açıklamasına eleştiri

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AA / Hamza Önder Kuloğlu - Son Dakika Haberleri

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