Kurtulmuş: "(Barış Pınarı Harekatı) Bu harekatta yüzde 70 yerli mühimmatla, araç gereçle mücadele...
Programın düzenlendiği salon AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programında konuştu.
07.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:26
Programın düzenlendiği salon
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programında konuştu. (6)
Kaynak: AA