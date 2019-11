Kurtulmuş: "Bağdadi ne ise FETÖ de odur"

04.11.2019 23:08

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Beyler FETÖ için diyor ki; 'Amerika'da gönüllü olarak bulunan bir din adamıdır.' Bu lafın söylenmesi bile başta Müslümanlık olmak üzere bütün dinlere açık bir hakarettir. FETÖ bir din adamı değil, FETÖ bir terör örgütünün ele başıdır. Sayın Trump tiyatral şekilde Bağdadi'nin öldürüldüğünü dünyaya lanse etti, Bağdadi ve FETÖ arasında zerre miskal bir fark yoktur. Bağdadi ne ise FETÖ de odur. DEAŞ ne ise PYD ve YPG de odur." dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Nikah Salonu'nda AK Parti Küçükçekmece Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Kurtulmuş, AK Parti'nin partinin bir dava hareketi olduğunu anlatarak, Türkiye'de geçmiş dönemlerde de çok sayıda siyasi partinin iktidara geldiğini ama geldiği gibi de iktidardan uzaklaştığını söyledi.

"Biz Türkiye'de sadece bir parti değil, bir dava hareketi olduğumuzu asla unutmayacağız." diyen Kurtulmuş, AK Parti'nin geçmişin değil, geleceğin partisi olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin bir grubun, çıkar çevrelerinin, karışık yapıların değil, 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hatta, gönül coğrafyasının, Arakan'dan Avrupa'nın içlerine, Güney Afrika'ya, Asya'nın en uzak noktalarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada, "Türkiye'nin gözünün içine bakan mazlum ve mağdur milletlerin" partisi olduğunu aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hatta daha da genişletirsek dünyanın dört bir tarafında, 'Hak, adalet ve hakkaniyet esaslı yeni bir dünya sistemine ihtiyaç var' diyen geniş kitlelerin gözünün içine baktığı bir partidir. Bu özelliklerimiz, bizi güçlü kılan, geleceğe hazırlayan temel özelliklerimizdendir. Bu nedenle teşkilattaki her birey dava bilinciyle hareket etmeli. Yaptığımız her işi ciddiyetle yapacağız, her bir kardeşimiz kendisinin ne kadar önemli bir vazifenin sahibi olduğunu idrak içerisinde olacaktır. Biz mevki makam için siyaset yapmıyoruz. Biz bir dava hareketiyiz ve büyük bir idealin ve rüyanın peşinden gidiyoruz. Rüyası olmayanın siyasette yürüyeceği bir yolu olmaz. Hülyası, ülküsü ve siyasette hedefi olmayanın atacağı bir adımı olmaz."

"Yeniden güçlü bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle kuracağız"

Kurtulmuş, Türkiye'nin bugün AK Parti ile yeni bir sürece girdiğini dile getirerek, "Bizim idealimiz, hedeflerimiz ve davamız var. Nedir bu hedefler? Siyasi hareketimizin en temel hedefi yeniden güçlü bir Türkiye inşa etmektir. Bir zamanlar tüfeğinde atacak kurşunu bile gavurdan dilenen bir Türkiye vardı. 25 milyon dolar için IMF'nin kapısında kuyruğa giren bir Türkiye vardı. 'Şurada burada dur bekle' dedikleri zaman orada tek ayak üzerinde bekletilen bir Türkiye vardı. Çok şükür bu yıllar geride kaldı Türkiye ileriye gitti, güçlendi daha da güçleneceğiz. Barış Pınarı Operasyonu'nda kullandığımız araç ve gereçlerin yaklaşık yüzde 70'i yerli imalattır." değerlendirmesini yaptı.

Yeniden güçlü bir Türkiye olmak için çalışmaya devam edildiğini söyleyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü bir Türkiye'den kastımız, sadece milli savunma sanayisinde güçlü Türkiye değil, ekonomisinde, demokrasisinde, devletle milletin kaynaşmasında da her bakımdan güçlü olan, sosyal olarak güçlü ve pırıl pırıl gençleri ile ileriye doğru yürüyen bir Türkiye'yi kurmaktır. Dünyamız, rüyamız, hedefimiz budur. Yeniden güçlü bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle kuracağız. Bizim dünyaya karşı da bir sorumluluğumuz var, 1. ve 2. Dünya Savaşları'ndan sonra oluşturularak bugünlere kadar gelen sistemin, güçlülerin hakim olduğu, güçlüyle güçsüzlerin ezildiği bir sistem olduğunu görüyoruz. Adaletli, hakkaniyetli, yeryüzündeki bütün milletlerin eşitliği prensibine dayalı bir dünya sisteminin kurulmasının zaruri olduğuna inanıyoruz."

"Bu oyunu bozmaya kararlıyız ve bozacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'de gösterdiği haritayı hatırlatan Kurtulmuş, "Birinci adım 'one minute', ikinci adım 'dünya beşten büyüktür', üçüncü adım ise 'İsrail'in sınırları neresi?' sorusunun sorulmasıdır. Son konuşmayla birlikte son döneme girilmiştir, bu dönem, 'oynanan oyunun arkasında hangi güçlerin, senaryonun arkasında hangi aktörlerin olduğunu biliyoruz ve Allah'ın izniyle bu oyunu bozmaya kararlıyız ve bozacağız.' demektir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, siyasette başlayan yeni dönemde her parti mensubuna daha çok çalışması gerektiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"AK Parti teşkilatları olarak üzerimize düşen, hedef büyüten ve vites yükselten Cumhurbaşkanımızın performansına uygun, onun ortaya koyduğu bu yeni çalışma döneminin şartlarına uygun çalışmaktır. Daha ciddi, kuvvetli, titiz ve daha gayretli çalışmaya var mıyız? Neden böyle olması gerektiğini şartlar açık bir şekilde ortaya koyuyor. Suriye'nin kuzeyinde bir terör örgütüne karşı bir operasyon yapıyoruz. Amerika, bunların terör örgütü olduğunu kabul etmiyormuş, bir örgütün terör örgütü olması için ne lazım? Yine beyler FETÖ için diyor ki; 'Amerika'da gönüllü olarak bulunan bir din adamıdır.' Bu lafın söylenmesi, bu tespitin dile getirilmesi bile başta Müslümanlık olmak üzere bütün dinlere açık bir hakarettir. FETÖ bir din adamı değil, FETÖ bir terör örgütünün ele başıdır. Sayın Trump tiyatral bir şekilde Ebubekir El-Bağdadi'nin öldürüldüğünü dünyaya lanse etti, Bağdadi ve FETÖ arasında zerre miskal bir fark yoktur, Bağdadi ne ise FETÖ de odur. DAEŞ ne ise PYD ve YPG de odur. Neden bu adamlar bunları tasfiye ediyor, Türkiye'nin düşmanlarının sırtını sıvazlıyorlar? Bu sorunun çok cevabı var ama en önemli cevap şudur; Neden bu adamlar Tayyip Erdoğan ile uğraşıyorlar, niye 17-25 Aralık'tan hatta 7 Şubat 2012'den beri Türkiye'nin başına çorap örmeye çalışıyorlar? Çünkü biz, 'one minute, dünya beşten büyüktür ve İsrail'in sınırları neresidir?' diyebiliyoruz."

"Önümüz zor ve çetin bir mücadele dönemidir"

Barış Pınarı Harekatı'na büyük bir destek verildiğini aktaran Kurtulmuş, "Şu an da Barış Pınarı Harekatı'na verilen destek, yaklaşık yüzde 83'tür. Bunları gençlerimiz için söylüyorum. Yerli ve milli, demokrat, reformcu, kuşatıcı ve kapsayıcı olmak... Bu civataları tabiri caizse sıkıştıracağız, güçlendireceğiz." dedi.

Kadın ve erkeğiyle bütün teşkilatın İslam önderlerinin ahlakıyla kuşanıp, çalışmalarına devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Önümüz zor ve çetin bir mücadele dönemidir. 72 millete karşı gördüğünüz üzere Barış Pınarı Harekatı, yüzde 100 haklı olduğumuz, uluslararası hukukun bütün imkanlarını kullanarak yaptığımız bir harekattır. Her yerde söylediğimiz gibi, Rusya'ya başka, Amerika'ya başka konuşmuyoruz, hepsine aynı şeyi söylüyoruz. Terör örgütleri buradan çıkacak, Türkiye'ye zarar vermeyecek, o bölgede bir şekilde güvenli bölgeyi kuracağız ve Suriyeli mültecilerin oraya gitmesini, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacağız. Bizim Suriye'nin bir karış toprağında ve bir damla petrolünde gözümüz yoktur. Bunu çok iyi biliyorlar."

Batı'nın, kölelerle ilgili geçmişinin çok iyi bilindiğini vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini, "Kölelerle ilgili geçmişimizi bütün dünya çok iyi biliyor onun için kimsenin kalkıp Türkiye'ye soykırım vesaire demesine asla aldırmayın. Biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Kimseyle kavga etmek ve düşmanlık etmek gibi bir derdimiz yoktur. Biz halkımızın güçlü bir şekilde yürümesini istiyoruz, gayret ediyoruz ve tarihsel sorumluluk tarihin bu zaman diliminde AK Parti'ye ve AK Parti kadrolarına düşmüştür. Bunun altında hep birlikte kalkacağız ve hep birlikte daha çok çalışacağız." diye tamamladı.

Kaynak: AA