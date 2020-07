Kurtulmuş: Ayasofya'nın ibadete açılmasını ümit ediyoruz AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili, "Yargıda devam eden süreç var. Temennimiz, yargının bu konuda müspet bir karar vereceği.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili, "Yargıda devam eden süreç var. Temennimiz, yargının bu konuda müspet bir karar vereceği. Yani eski, bunun müze haline getirilmesini sağlayan Bakanlar Kurulu kararının uygun olmadığı şeklinde karar vereceği, bunun da otomatik sonucu olarak Ayasofya'nın ibadete açılacağını bekliyoruz, böyle ümit ediyoruz" dedi.

AK Parti'li Numan Kurtulmuş, DHA'ya gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, Türkiye'nin koronavirüs pandemisine karşı ciddi mücadele verdiğini belirterek, "En sıkıntılı zamanımızda hem salgına karşı tedbirimizi alarak, bütün dünyadaki insanların Türkiye yardımına koşarak pandemiye karşı ciddi bir mücadele vermekte; ama aynı zamanda da Libya başta olmak üzere uluslararası alanda hakkını koruyacak adımlar atmakta. Türkiye tarihi karar vermiştir. İleride bunu çok daha iyi anlayacağız. Bölgenin tarihini yazanlar, Türk tarihini yazanlar Doğu Akdeniz'in tarihini yazanlar, Erdoğan hükümetinin almış olduğu bu kararın ne kadar önemli bir adım olduğunu görmüş olacaklardır" diye konuştu.

'BAROLAR ZATEN SİYASALLAŞMIŞ VAZİYETTE'TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçen, barolarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifine dair CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bölücülük projesidir' açıklamasına ilişkin Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Kılıdaroğlu'nun açıklaması yersiz ve anlamsız bir açıklamadır. Baroda, tek baro olunca Türkiye'nin birliği, bütünlüğü korunuyor da Ankara'da 2 baro olunca Türkiye bölünüyor mu? Doğruları yansıtmayan bir çıkıştır. Kusura bakmasınlar, biraz tarihsel olarak geçmişe baktığınızda, Türkiye'de olağanüstü dönemlerin ortaya çıktığı her süreç içerisinde, bazı baroların nasıl Türkiye'nin bu olağanüstü döneme geçiş süreci içinde yer aldıkları, daha açık söyleyeyim darbelere nasıl destek verdikleri de Türkiye'nin hafızalarında kayıtlıdır. Biz şunu biliyoruz; Ankara Barosu'nun açıklaması karşısında, baroya kayıtlı avukat arkadaşlarım bu görüşlere asla katılmadıklarını ifade ettiler. Bu madem bir meslek için dayanışma kuruluşudur dolayısıyla burada bir yarışın önünü açalım. İstiyorlarsa avukatlar belli sayıda bir araya gelerek isterlerse kendi barolarını kurabilsinler. Kimse 'barolar siyasallaştırılmıştır' demesin. Tam tersi zaten barolar siyasallaşmış vaziyettedir. 'Bölücülük yaparlar' deniyor. Kusura bakmayın, bazı büyük baroların yönetiminin, insan hakları kılıfı altında bölücü terör örgütüne destek olduklarını bilmiyor muyuz? Biz kimseye 'sen şu faaliyeti yapma' diye engel getirmiyoruz. Söylendiği gibi bir bölücülük değil, insanların kendi görüşlerini ifade edebileceği yeni platform oluşturulma konusundaki önünün açılmasıdır." 'MUTLAKA BUNLARIN CEZALANDIRILMASI LAZIM'AK Parti'li Kurtulmuş, sosyal medya düzenlemesine ilişkin ise şunları söyledi: "Sosyal medyayı biz bir özgürlük alanı olarak görüyoruz. Bu bir imkandır, fırsattır, görüşlerini ifade etme açısından. Bu imkanın arkasına gizlenerek, birtakım sahte hesapların arkasına gizlenerek kimsenin haysiyet cellatlığına soyunmasına, kimsenin bir diğerine hakaret etmesine müsaade edemeyiz. Öyle bir şey olamaz. Mutlaka bunların cezalandırılması lazım. Hele hele temel konularda, hakaret konularında çok hassas olmalıyız. Hele kadınlara karşı hakaret konusunda hepimizin aynı noktada durmamız lazım. Kötü söz söyleyenlerin, hakaret edenlerin, sosyal medyayı kötülük alanı olarak kullananların mutlaka kısıtlanması lazım. Sosyal medya bu alandan temizlenirse sosyal medya gerçekten özgür, seçkin, görüşlerini ifade edebilen insanların zenginleştirdiği çok nezih bir platform haline gelir. Bazılarının haysiyetsiz, şerefsiz şekilde karşısındakilerin haysiyetine saldırması asla kabul edilemez. Bununla ilgili düzenleme yapılması lazım. Bu sadece Türkiye'nin sorunu da değil. Bazı FETÖ'cü hesapların bunu nasıl yaptığını biliyoruz. Adam Türkiye'de de değil, yurt dışında sahte hesap üzerinden iftirasını atıyor, karalama kampanyasını başlatıyor, bunu örgütlü bir şekilde yapıyor. Onlar düğmeye bastığında bunların network'leri harekete geçiyor. Böyle örgütlü çevreler var. Bunların üstüne gidilmesi, hesabının sorulması lazım. Doğru sözü olan, sosyal medyayı önemli bir mecra olarak kullanmaya devam etsin. Sosyal medya mecraları dediğimiz şeyler belli şirketler aslında, burada en büyük hassasiyeti bu şirketlerin göstermesi lazım. Bu şirketlerin kendileri tarafmış gibi davranarak ülkelerin iç işlerine burunlarını sokmaması gerekiyor." 'AYASOFYA ŞİMDİ AÇILSIN'Kurtulmuş, "15 Temmuz'da Ayasofya'nın ibadete açılması planlanıyor, bu gerçekleşir mi?" sorusu üzerine "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ ile mücadelede sonuna kadar devam edeceğiz. Ayasofya inşallah daha önce açılır. Yargıda devam eden süreç var. Bana sorarsanız şimdi açılsın, 15 Temmuz'u neden bekliyoruz? Temennimiz, yargının bu konuda müspet bir karar vereceği. Yani eski, bunun müze haline getirilmesini sağlayan Bakanlar Kurulu kararının uygun olmadığı şeklinde karar vereceği, bunun de otomatik sonucu olarak Ayasofya'nın ibadete açılacağını bekliyoruz, böyle ümit ediyoruz. Bu Türkiye için önemli dönüm noktası, bundan da birileri rahatsızlık duyuyor. İçimizdeki Bizanslıların bu konuda rahatsızlık duymasını asla kabul edemeyiz. Bütün partilerden çok yoğun destek vardır. Milletimiz Ayasofya'nın ibadete açılmasını dört gözle bekliyor" dedi.'GEREKİRSE BU SÖZLEŞMEDEN ÇIKILIR'İstanbul Sözleşmesi'ne de değinen Kurtulmuş, "İstanbul Sözleşmesi yeni gündeme gelen bir şey değil. Farklı kesimlerden, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olumsuz tepkiler vardır. Her gün halkın içinde olan birisiyim, gittiğimiz her yerde karşımıza çıkıyor. Biz buna karşı duyarsız kalamayız. Gerekirse bu konu hakkında adımlar atılır. Gerekirse nasıl girildiyse İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılır. Kamuoyunda yüzde 90, çok yüksek oranda destek ile farklı çevrelerden büyük destek geldi. İtiraz edenler de vardır. Türkiye öncü olan kadına karşı şiddetin önüne geçmektir. Gerekiyorsa oturur kadına karşı şiddeti ortadan kaldıracak ilave tedbirlerimizi alırız. Ama feminist bir dil ile yazılan ve bazı maddeler itibarıyla da maalesef bazı büyük olumsuzlukları bünyesine barındıran bu sözleşmeden çıkılır. Gerekli düzenlemeler parlamentoda yapılır" diye konuştu.'AK PARTİ'NİN OY KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL'Numan Kurtulmuş, kamuoyunu her zaman anketlerle takip etmeye gayret ettiklerini belirterek, "Bugün itibarıyla AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında nerdeyse 2 katı mesafe olacak kadar açık ara birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. Cumhur ittifakı da AK Parti ve MHP'nin toplam oyları da gerçekten geçen seçimde aldığımız oylar seviyesinde hatta üstünde görünüyor. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz buna rağmen bütün toplum kesimlerindeki farklı beklentileri takip ediyoruz ve biz kendi dersimize çalışıyoruz. Cumhur ittifakı olarak da ilkelerimiz bellidir. AK Parti ve MHP farklı partiler olmakla birlikte hangi konular üzerinde ittifak yaptı, ayan beyan ortadadır. Gizli kapaklı hiçbir görüşme söz konusu değildir. Teröre karşı mücadelede, Türkiye'nin emperyalizme karşı mücadelesinde, Türkiye'nin bölgesel sorunlarına karşı ortak mücadele vermede, temel milli meselelerde her iki partinin ortaklığı açık bir şekilde kamuoyu önünde devam etmektedir" dedi.'2021 BAHARINDA GENEL KONGREMİZİ YAPARIZ'AK Parti'li Kurtulmuş, ağustostan sonra ilçe kongrelerinin başlayacağını ve kasım- aralık aylarına kadar devam edeceğini, daha sonra ise il kongrelerini yapacaklarını söyledi. Kurtulmuş, "2021 baharında akışa göre genel kongremizi yaparız. Cumhurbaşkanımızın elini güçlendiren, cumhurbaşkanlığı sistemini güçlendiren temel unsur AK Parti'dir. AK Parti ne kadar güçlü ne kadar toplumsal mutabakatlarını kuvvetlendirmiş, toplumun içerisindeki temsil kabiliyeti ne kadar üst düzeye çıkarılmış olursa bu hem AK Parti'nin geleceği hem de Türkiye'nin sisteminin geleceği bakımından önemlidir. İl ve ilçe kongrelerimizde yenilenerek, partinin üstüne basarak yükselecek değil tam tersine bu davaya katkıda bulunacak, bu partiyi ve bu davayı sürükleyebilecek bilgiye, birikime, tecrübeye, ahlaka, fazilete sahip olan politik aktörlerle yolumuzu yürüyeceğiz. Bu cumhurbaşkanlığı sistemini çok daha güçlü ve verimli bir hale getirecek" diye konuştu. 'ERKEN SEÇİM VE İTTİFAKLAR MESELESİ, GÜNDEMİ SAPTIRMA GAYRETİ'Kurtulmuş, seçim tartışmalarının gündemi saptırma çabalarının bir parçası olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Seçim üzerinden bir polemik oluşturulmaya çalışılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu verdiği bir demeçte; 'Kurultayı yapacağız, bu kurultayımız iktidar kurultayı olacak' diyor. İktidar kurultayını açıklarken de arkasından bir ittifaktan bahsediyor. CHP, İYİ Parti ve HDP arasında yapılmış olan bir ittifak zaten söz konusuydu. Öyle anlaşılıyor ki birtakım görüşmelerle başka partileri de katma gayreti içerisinde. Biz her türlü iktidarın Türkiye'de olmasının meşru olduğu kanaatindeyiz. Ama ittifakların açık, samimi ve şeffaf olmasını öneririm. AK Parti ile MHP arasındaki ittifakın çerçevesi bellidir, açıktır, şeffaftır. Burada bir ittifak kurulacaksa samimi Kemalist seçmenle HDP seçmeni arasındaki ittifakın hangi ilkeler etrafında oluşacağını açıklamaları gerekir. AK Parti'den ayrılıp başka parti kurmuş olan kişilere de 'bu ittifakın parçası olabilirler' mesajını gönderiyor. Herkes ittifak kurabilir; ama temel ilkelerini söylesinler. İlkeler milletin önünde belirlenir ve ittifaklar da birtakım pazarlıklar üzerinden ortaya çıkmaz. Erken seçim meselesi, ittifaklar meselesi gündemi saptırma gayretiyle ortaya çıkıyor. CHP'ye kongresinde başarılar diliyorum. 'İlkeler' dedikleri şeyleri de Erdoğan karşıtlığı üzerinden dile getirmelerinin politik olarak karşılığı olmadığını ifade etmek isterim. Bu ancak birbirine benzemezlerin 'Bremen Mızıkacıları' gibi bir araya gelerek ortaya koyduğu birtakım siyasi fikirler olur."'BELEDİYELERİN ŞİKAYET ETME HAKKI YOK'İstanbul'da, İzmir'de belediyelerin, yardımların hükümet tarafından kasıtlı olarak engellendiğini dile getirdiğinin hatırlatılması üzerine AK Parti'li Kurtulmuş, koronavirüse karşı her imkanı seferber eden hükümetin samimi olarak bu süreç içinde hizmet etmek isteyen hiç kimseyi engellenmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi. Kurtulmuş, "Belediyeler ildeki hıfzıssıhha kurulları içerisinde salgınla mücadele kurulunun doğal üyeleridir. Ne şekilde yardım yapmak istiyorlarsa buraya gelirler, destek olurlar, sürecin parçası olurlar. Belediye imkanları dolayısıyla bu sürecin öncüsü dahi olabilir. Ama maalesef böyle bir yol izlemediler ve bunun üzerinden bir polemik oluşturmaya çalışıyorlar. Biz bu süreci cansiperane bir şekilde geçirmeye gayret ediyoruz. Belediyelerin bu konuda şikayet etme hakları yoktur" diye konuştu.

Haber: Besti KARALAR-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Fatih ERDOĞAN/ANKARA,

Kaynak: DHA